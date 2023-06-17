«Що за дурість вона сказала?»: реакція Роналду на інтерв'ю Джорджини стала мемом (відео)

П'ятиразовий володар «Золотого м'яча» Криштіану Роналду, чия маленька дочка перенесла екстрену операцію в Ер-Ріяді, потрапляє в новини не лише завдяки своїм виступам на полі.

Португальцю достатньо вийти на вулицю, і за ним одразу ж прямують папарацці, стежачи за кожним його рухом. Ось і зараз, приїхавши до Мадрида, Криштіану та Джорджина Родрігес дали зайвий привід поговорити про них.

У столиці Іспанії зіркова пара взяла участь у промоакції відомого бренду мінеральної води. В один момент журналісти попросили матір двох дітей Роналду дати коментар. Невідомо, що саме сказала Родрігес, але реакція Криштіану свідчить про те, що, напевно, якусь дурість — очі футболіста неприродно округлилися, після чого він щось шепнув на вухо нареченій та нервово засміявся. Що ж, така доля зірок — треба стежити за кожним своїм словом, сказаним на публіці, бо потім можна довго відмиватися від ганьби…

Додамо, що Роналду після всіх світських заходів у Мадриді вирушив до розташування збірної Португалії, яка найближчим часом проведе два матчі відбору на Євро-2024 — 17 червня піренейці приймуть удома Боснію і Герцеговину, а 20 червня зіграють на виїзді з Ісландією.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що стали відомі деталі таємного договору між Криштіану Роналду та Джорджіною Родрігес.

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