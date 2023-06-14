Світом не пустить: стали відомі деталі таємного договору між Кріштіану Роналду та Джорджиною Родрігес
На тлі чуток про погіршення стосунків легенди футболу Кріштіану Роналду та його коханої Джорджини Родрігес, яка вразила зізнанням про трагедії в сім'ї, у ЗМІ випливли деталі дошлюбного контракту пари, який, як стверджує видання Mundo Deportivo, був підписаний після народження красунею первістка.
Згідно з контрактом, у разі розлучення зіркової пари сімейний будинок Ла Фінка у Мадриді перейде моделі. Також іспанка отримуватиме по 100 тисяч євро на місяць протягом усього життя. Ймовірно, на суму вплинув той факт, що Джорджина, згідно з документами, є матір'ю всіх п'ятьох дітей Роналду — не лише її біологічних.
До речі, нещодавно футболіст і модель разом навідалися до Мадриду, щоб презентувати новий проєкт Кріштіану Роналду — бренд лужної мінеральної води Ursu 9, а заразом розвіяти чутки про кризу у стосунках.
Коли під час презентації Джорджіну в лоб запитали, чи хоче вона нарешті вийти заміж за Кріштіану, дівчина впевнено відповіла: «Звичайно, хочу». А історію з кризою у стосунках, за словами коханої футболіста, сфабрикували деякі ЗМІ. «Друзі, ви це вигадали», — сказала вона, маючи на увазі пресу. «Вона завжди буде зі мною, а я з нею, ми вдвох набагато сильніші», — підтвердив слова нареченої Кріштіану Роналду.
Нагадаємо, що Кріштіану Роналду та Джорджина Родрігес перебувають у стосунках з 2016 року, але досі не розписані. У пари є двоє спільних дітей — 5-річна Алана Мартіна та однорічна Белла Есмеральда, а також троє дітей футболіста від сурогатних матерів.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що наречена позбавила Кріштіану Роналду дару мови дуже дорогим подарунком на Різдво.
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