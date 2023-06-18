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З таким підживленням полуниця виросте суперсолодкою: рецепт

11:18 18 червня 2023
Полуниця

Городникам, які вирощують на дачних ділянках полуницю, рекомендують шість разів за сезон підживлювати цю культуру.

Автори каналу «Дачник» звертають увагу на те, що підживлення потрібно вносити правильно. Цій культурі потрібне особливе харчування, що складається і з органіки, і з мінерального комплексу, і з мікроелементів. Можна використовувати фабричні засоби саме для полуниця, де все збалансовано.

А можна скористатися «народним» універсальним варіантом підживлення для отримання солодкої ягоди: у 10 літрах води розчиняють 1−2 г марганцівки, 0,5 ч.л. борної кислоти, 1 ст.л. сечовини, 0,5 склянки попілу. На великий кущ полуниці вносять літр розчину.

Матеріал про найбільш поширені помилки, які допускаються при вирощуванні полуниці, читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото Pixabay

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