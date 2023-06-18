Чарльз III верхи на коні на чолі гвардії: як Британія вітала монарха з днем народження (фото, відео)

У Лондоні відбувся щорічний парад Trooping the Colour («Винесення прапора») на честь офіційного дня народження монарха (нагадаємо, репетиція параду пройшла не дуже успішно). Як уже повідомляли «ФАКТИ», у Великій Британії існує давня традиція, початок якої започаткував ще Карл II у XVII столітті — незалежно від фактичного дня народження монаршої особи у червні влаштовується державне святкування. Чарльз III народився 14 листопада, проте 17 червня король приймає вітання з днем народження.

До речі, Чарльз вперше брав участь у суботу у Trooping the Colour у королівському статусі. І він вирішив здивувати підданих, з'явившись на параді в сідлі. Єлизавета II востаннє виїжджала на парад верхи 1986 року.

Король їхав на чолі групи вершників полковників королівської гвардії. Такі звання носять його рідна сестра принцеса Анна, старший син принц Вільям та невістка Кейт Міддлтон. Анна та Вільям теж були в сідлі та в офіцерській парадній формі.

Король їхав на чолі групи вершників – полковників королівської гвардії

А ось принцеса Уельська їхала у відкритій кареті разом із королевою Каміллою та своїми дітьми — принцом Джорджем, принцесою Шарлоттою та принцом Луї.

Камілла була в червоному офіцерському кителі та елегантному чорному капелюшку з пером.

Кейт сяяла у зеленій сукні від Andrew Gn. Голову принцеси Уельської прикрашав зелений крислатий капелюх. Дружина принца Вільяма не забула віддати пошану його покійній матері — вона одягла чудові сережки з великими смарагдами, які дуже любила Діана. І це не залишилося непоміченим.

І все-таки всю увагу публіки та преси забрали собі діти принца та принцеси Уельських. Шарлотта намагалася триматися суворіше, ніж її брати. Але навіть вона не змогла втриматись від сміху, коли Луї скорчив гримасу в кареті. Справа в тому, що один із коней, пардон, зіпсував повітря, і юний принц відреагував на це з властивою дітям природністю, забувши про етикет.

Дитяча безпосередність Луї розсмішила всіх

Джордж теж намагався відповідати серйозності моменту. Однак на балконі Букінгемського палацу, куди королівська родина вийшла помилуватися авіашоу, яке завершувало парад, старший онук Чарльза дав волю емоціям. Він прийшов у невимовний захват від військових літаків і всіма доступними йому способами намагався привернути увагу батька. Принцу Вільяму нічого не залишалося робити, як розсміятися та відповісти закликам Джорджа.

Авіашоу викликало справжнє захоплення у молодших членів королівської родини

У результаті всіх вкотре зворушив принц Луї. Він так відсалютував з балкона підданим, що люди були готові розплакатися від захоплення.

Принц Луї салютує підданим

Нагадаємо, 6 травня, у день коронації Чарльза та Камілли, у Лондоні йшов дощ. Негода змусила скоротити програму авіашоу до мінімуму. Тепер все пройшло в найкращому вигляді. Над Букінгемським палацом пролетіли близько 70 літаків та гелікоптерів. Частина літаків була часів Другої світової війни на згадку про британських льотчиків, які билися за небо над Великобританією проти гітлерівського люфтваффе.

Сюрпризом для публіки та членів королівської родини став момент, коли літаки в небі вишикувалися у формі ініціалів короля — CR (Charles Rex).

Літаки в небі вишикувалися у формі ініціалів короля — CR (Charles Rex)

Свято завершилося салютом з 41 гармати в Грін-парку неподалік Букінгемського палацу і 62 гарматними залпами з Тауера.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, через яку фразу про своїх дітей принц Вільям не має наміру миритися з братом Гаррі.

194

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram