Військовий парад у Лондоні: король Чарльз III вирішив усіх здивувати

Напередодні традиційного військового параду в Лондоні Trooping the Colour, який цього року пройде 17 червня, британські ЗМІ публікують деякі подробиці майбутньої події. Нагадаємо, парад щорічно влаштовують на честь офіційного дня народження чинного монарха (6 травня відбулася коронація Чарльза ІІІ). Традиція сягає корінням середини XVII століття. Її запровадив король Карл II.

Він народився восени і хотів, щоб святкуванню його дня народження не заважали дощі та холод. Король вибрав оптимальний місяць для англійського клімату — червень. Його наступники на троні зробили це традицією.

У цьому році Trooping the Colour очікується особливим. Це перший парад за нового британського монарха. Тому Чарльз III та його радники приділяють велику увагу підготовці заходу. Очікується, що в параді буде задіяно майже півтори тисячі солдатів і офіцерів, не рахуючи 400 музикантів.

Офіцери традиційно беруть участь у Trooping the Colour верхи. Чарльз вирішив, що він також з'явиться перед підданими у сідлі. І це станеться вперше з 1986 року, коли його мати Єлизавета ІІ виїхала до військ на коні.

Також верхи та у парадній формі з'являться 17 червня рідна сестра короля принцеса Анна та його старший син Вільям. Принц Уельський є полковником валлійських гвардійців. На параді він буде у червоному вовняному кітелі та знаменитій чорній ведмежій шапці.

До речі, така форма стала причиною непритомності трьох гвардійців під час репетиції параду минулого вікенду. У Лондоні було дуже спекотно. Згідно з прогнозом на 17 червня, на більшій частині території Британії очікується похолодання, і це дає надію, що важливий захід пройде без неприємних інцидентів.

А ось принцеса Уельська в сідло сідати не збирається. Кейт Міддлтон дозволили з'явитися на параді в кареті без офіцерської форми, хоча вона з минулого року має звання полковника ірландських гвардійців. Ні Букінгемський палац, ні прессекретар Вільяма та Кейт поки що не пояснюють причини.

Кейт у День святого Патріка з ірландськими гвардійцями

Раніше британські журналісти з'ясували, через яку фразу про своїх дітей принц Вільям не має наміру миритися з братом Гаррі.

На фото в заголовку: принц Вільям у парадній формі полковника валлійських гвардійців

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