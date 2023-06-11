36.82 / 37.29 39.75 / 40.44
Київ: +13
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Світ

Через спеку у Лондоні троє гвардійців знепритомніли, коли принц Вільям оглядав парад

22:02 12 червня 2023
у Лондоні троє гвардійців знепритомніли

Щонайменше трьом військовим стало зле під час військового параду на честь спадкоємця англійського престолу. Принц Вільям, який нещодавно разом з дружиною відвідав весілля принца Хусейна, сина короля Йорданії Абдалли II, є почесним полковником Уельської гвардії. Він оглядав понад 1400 солдатів Дивізіону домогосподарств і Королівської кінної артилерії Королівського війська, пише видання apnews.com.

В той день температура в Лондоні сягнула майже 30 градусів за Цельсієм, однак частина британських солдатів вишикувалися у вовняних туніках і шапках з ведмежої шкури. Тож не дивно, що кілька з них знепритомніли. Після цього принц Вільям написав у Твіттері: «Дуже дякую кожному солдату, який взяв участь в огляді полковника сьогодні вранці в таку спеку. Складні умови, але ви всі дуже добре попрацювали».

Цей захід був репетицією Trooping the Colour — військового параду, який проводиться щороку в червні з нагоди офіційного дня народження монарха. Король Чарльз III буде спостерігати за церемонією 17 червня.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що у британській королівській родині поповнення — принцеса Євгенія, племінниця короля Чарльза III, народила сина.

Читайте також: Вживав наркотики і боявся стати ізгоєм: що сказав принц Гаррі в суді Лондона

113

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Peugeot 3008

Постійно знаходяться на СТО: названо ТОП-5 найбільш ненадійних кросоверів

Овнам знадобиться відпочинок після вихідних, Ракам&nbsp;— рішучість, Терезам&nbsp;— терпіння: гороскоп на 12 червня 2023 року

Овнам знадобиться відпочинок після вихідних, Ракам — рішучість, Терезам — терпіння: гороскоп на 12 червня 2023 року

огірки

Молоко та йод: як підвищити з їх допомогою на дачі врожай огірків

ЗСУ

Влітку мобілізацію посилять: кого можуть призвати

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту