Через спеку у Лондоні троє гвардійців знепритомніли, коли принц Вільям оглядав парад

Щонайменше трьом військовим стало зле під час військового параду на честь спадкоємця англійського престолу. Принц Вільям, який нещодавно разом з дружиною відвідав весілля принца Хусейна, сина короля Йорданії Абдалли II, є почесним полковником Уельської гвардії. Він оглядав понад 1400 солдатів Дивізіону домогосподарств і Королівської кінної артилерії Королівського війська, пише видання apnews.com.

В той день температура в Лондоні сягнула майже 30 градусів за Цельсієм, однак частина британських солдатів вишикувалися у вовняних туніках і шапках з ведмежої шкури. Тож не дивно, що кілька з них знепритомніли. Після цього принц Вільям написав у Твіттері: «Дуже дякую кожному солдату, який взяв участь в огляді полковника сьогодні вранці в таку спеку. Складні умови, але ви всі дуже добре попрацювали».

Цей захід був репетицією Trooping the Colour — військового параду, який проводиться щороку в червні з нагоди офіційного дня народження монарха. Король Чарльз III буде спостерігати за церемонією 17 червня.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що у британській королівській родині поповнення — принцеса Євгенія, племінниця короля Чарльза III, народила сина.

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