Ніщо людське не чуже: яку «шкідливу» їжу полюбляють члени британської королівської сім’ї

Багатьом здається, що життя членів королівської родини Великобританії весь час наповнене пишністю та церемоніями.

Те що для нас, звичайна вечеря, у палаці це може бути грандіозним заходом з величезною кількістю столових приладів, страв та обслуговуючим персоналом у лівреях.

Але «за кадром» — монархи, принци та принцеси дозволяють собі звичайнісіньку й часто шкідливу «їжу для бідняків» — улюблений багатьма фаст-фуд.

Британські видання з'ясували, які замовлення на винос робили за останній рік монарші особи.

Принц Гаррі, його дружина Меган Маркл та їхні діти мешкають у Каліфорнії, де дуже популярна американська мережа ресторанів швидкого харчування In-N-Out. Місцеві жителі люблять купувати там знамениті гамбургери із картоплею фрі.

Як повідомили джерела, сім'я герцогів Сассекських є шанувальником фаст-фуду від In-N-Out: їхнє звичайне замовлення складається з картоплі фрі, гамбургера, чизбургера та соусу з перцем халапеньйо.

Меган Маркл — американка, тому не дивно, що вона є любителькою типової американської страви швидкого харчування. Якось вона навіть зізналася в інтерв'ю Best Health: «Я могла б їсти картоплю фрі весь день».

Якщо вірити пресі, спадкоємець британської корони принц Вільям — великий аматор гострої курочки від Nando's. І, до речі, не він один. Його брат Гаррі раніше також був найчастішим клієнтом цієї мережі швидкого харчування.

Nando's — це південноафриканська мережа ресторанів швидкого харчування з невеликим плацдармом у Північній Америці, але вона широко відома у Європі. Лише у Великій Британії понад 450 закладів цієї мережі фаст-фуду.

Майбутня королева Великобританії Кейт Міддлтон любить гарний гострий каррі з ресторану на виніс, згідно з виданням My London. Хоча у принцеси Кейт, схоже, немає конкретного ресторану, з якого вона особливо цінує карі, це безперечно її улюблений фаст-фуд. Папараці застукали королівську особу, коли вона робила замовлення собі цієї гострої страви.

Коли Вільям і Гаррі були хлопчиками, їхня мати принцеса Діана регулярно водила їх у «МакДональдз» у рамках «частування вихідного дня». Спокійна принцеса Діана дуже любила ходити в McDonald's, тому що її маленькі діти там весело проводили час і отримували величезне задоволення від Happy Meal. Це знамените комплексне замовлення їжі для дітей, вміст якого складався з подарункової упаковки з їжею та іграшкою. Вільям та Гаррі колекціонували ці іграшки.

Король Чарльз III та королева Каміла — дуже консервативні особи, а тому стара добра піца «Маргарита» цілком вписується в їхнє старомодне меню.

Король Англії відомий своєю строго органічною і здоровою дієтою, але, мабуть, час від часу він все-таки дозволяє собі «шкідливі смаколики». Як пише британський Express, монарх обожнює піцу, і його кохана — піца «Маргарита» із шотландської мережі закусочних Hunters Stables. Ця мережа пропонує їжу «на винос».

А ось королева-консорт Каміла Паркер віддає перевагу «улюбленому продукту робітничого класу» — смаженій рибі з картоплею. Як розповідає журнал Hello, «вона любить рибу, яку по-старому подають загорнутою у папір, по руках тече жир і таке інше».

До речі, покійна королева Єлизавета II також любила смажену рибу. Крім того, не раз була захоплена зненацька за поїданням шашликів, демонструючи, що ніщо людське монархам не чуже.

Нагадаємо, у королівської родини є одна прикраса, яка створює проблеми для всіх, хто її носить. Йдеться про «Вузлики кохання». Тіара дуже важка, а за годину-дві від неї починає боліти голова. Прикрасу вдягали Єлизавета ІІ й принцеса Діана, й обидві неодноразово скаржилися на це. Наближені до корони вважають, що у нинішньої принцеси Уельської Кейт теж можуть виникнути такі самі незручності при її тривалому носінні.

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