Знімні деталі в одязі — один із фешн-трендів 2023−24 років. Рукави, манжети, комір, капюшон — кожен з цих елементів може бути не наглухо пришитий до одягу, а за бажанням відокремлюватись. Таким чином, можна варіювати вбрання, скажімо, перетворюючи його з денного на вечірнє та навпаки. Відома косівська дизайнерка Лабентіне Шала, серед поціновувачів творчості якої чимало знаменитостей, створює одяг зі знімними деталями, який легко трансформується. У ексклюзивному інтерв’ю «ФАКТАМ» модельєрка розповіла про особливості тренду та дала поради тим, хто хоче одягатися стильно, зручно та вишукано.

— Лабентіне, ваша творчість захоплює! Наведіть приклади знімних деталей в одязі, що можуть повністю змінити образ?

— Один з таких прикладів — створена мною сукня «Великий бант». Відстібніть шлейф з бантом — і вона легко перетвориться з урочистого вбрання для червоної доріжки на повсякденне плаття, яке можна носити з кросівками. До речі, знімним є не тільки шлейф, а й бант — отож, одна сукня може тричі виглядати по-різному.

Ця сукня зі шлейфом та бантом буде доречною для урочистостей на червоній доріжці. Проте зніміть шлейф та бант – і ви отримаєте повсякденне плаття, яке можна носити з кросівками

— Неймовірно!

— Інший приклад — синя сукня «Midnight Rose». Асиметрична звисаюча частина, що нагадує пасок, також є знімною. Вона кріпиться за допомогою кнопок. Бажаєте зробити лук мінімалістичним — зніміть її. Тоді це плаття буде легко поєднувати з жакетом. Якщо ж хочете виглядати більш вишукано та нарядно, поверніть деталь назад. Знімні деталі можуть бути як одного кольору з вбранням, так і контрастними. Кріпитися такі деталі можуть за допомогою кнопок, ґудзиків та блискавок.

Асиметричний звисаючий елемент у синій сукні «Midnight Rose» є знімним. Він кріпиться за допомогою кнопок

— Чи доречні знімні деталі в куртках, плащах, пальто?

— Чому ні? У моїй колекції є синя куртка «Royal» з плечовим елементом, що відстібається, перетворюючи її з ефектної на більш класичну. Речі-трансформери дуже зручні та стильні. Наприклад, моя знаменита фірмова сукня «Елізабет», що не раз з’являлась на фото в журналі L’Officiel, двоколірна, її можна носити з обох боків. Та найцікавіше, що елегантна сукня легко перетворюється на куртку, яку можна носити з джинсами.

Плечовий елемент у куртці «Royal» відстібається, перетворюючи її з ефектної на більш класичну

— Які знімні елементи одягу особливо популярні?

— Наприклад, рукави. Вони є чудовим доповненням до вечірніх суконь.

— Якось я відрізала дуже гарні гіпюрові рукави від плаття, яке вже своє відслужило, й доповнила ними іншу сукню без рукавів — вбрання виглядає дуже стильно. А ще від’єднала капюшон від улюбленого бежевого котонового жилета, який зносився. Ношу цей капюшон як аксесуар з чорним гольфом.

— Це дійсно вражає. Прикладів креативних ідей можна навести чимало. Скажімо, зі старих порваних джинсів можна створити модний корсет, який виглядатиме дуже вишукано. Мені подобається трансформувати одяг. Наприклад, можна створити дуже стильні речі навіть з клаптиків різних тканин. Така «мозаїка» не залишиться непоміченою. Отож, раджу: будьте креативними, подумайте, як можна трансформувати одяг, що є у вашому гардеробі, як можна надати йому нову мету. Продовження терміну служби одягу — це те, на чому ми повинні зосередитися. Творчий підхід надає унікальності дизайну і мінімізує відходи.

Двоколірна сукня «Елізабет», що не раз з’являлась на фото в журналі L’Officiel, легко перетворюється на куртку, яку можна поєднувати навіть із джинсами

— Як вважаєте, чому одяг-трансформер такий популярний?

— Думаю, тому що він універсальний і його дуже легко стилізувати. Маючи у гардеробі одну річ-трансформер, насправді ви є власницею кількох речей. Зручно, цікаво, креативно, модно. До того ж мова йде про розумне споживання речей.

Лабентіне Шала: «Маючи у гардеробі одну річ-трансформер, насправді ви є власницею кількох речей». Фото Ольги Сметанської

— Чи маєте ви речі-трансформери у власному гардеробі?

— Він мінімальний — чесно кажучи, у мене не надто багато одягу. Я намагаюся дуже уважно ставитися до свого вибору і зазвичай вибираю ті речі зі своїх колекцій, які найпростіше стилізувати та які найбільш універсальні. Звичайно, однією із моїх улюблених є двоколірна сукня «Елізабет» (вона у мене у бежевому та зеленому кольорах). За рік я одягла її понад двадцять разів. І щоразу це було дещо інакше вбрання. Одне плаття — кілька варіацій: від вечірнього образу на підборах до куртки з кросівками.

Раніше український стиліст Матвій Калугін пояснив, як підібрати шорти в залежності від типу фігури.

Фото з альбому Лабентіне Шала

31

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram