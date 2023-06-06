Стиль ретро виглядає приголомшливо на високих жінках: як обрати сукню для свого типу фігури

Підібрати літню сукню досить легко. Але знайти жіночну, красиву, сексуальну або гостру і водночас привабливу річ може бути досить складно. Незалежно від того, що ви шукаєте — класику чи більш сучасний силует — важливо звернути увагу на фасони, які не приховають вашу прекрасну фігуру. Є фасони, які чудово виглядають на всіх фігурах, тоді як інші більш пасують до певної статури, пише портал loveyourdress.ca.

Одна з найбільших помилок полягає в тому, що принти не прикрашають і підходять лише певним типам і формам тіла. Це величезний міф, який було зруйновано. Насправді, принти, особливо цифрові квіткові, які надають зовнішності свіжого вигляду, та візерунки можуть не тільки виглядати розкішно, але й допомагають мінімізувати проблемні зони. Все залежить від дизайну сукні. Наприклад, різнокольоровий квітковий дизайн з контрастними відтінками яскравих літніх відтінків, таких як бірюзовий, фіолетовий і цукерково-рожевий, може прикрасити жінку «із формами», а не підкреслити проблемні точки. А щоб створити ще більш жіночну фігуру, ви завжди можете обрати сукню зі штучним драпіруванням, яке згладжує, приховує недоліки та додає стилю загальному образу.

Загалом, яскраві кольори допомагають оживити будь-який ансамбль. Крім того, драпірування зазвичай виглядає вишукано і пасує всім типам фігури. Поєднання драпірування з яскравими відтінками додає родзинку. Якщо ви хочете отримати більш модний контраст, ви можете носити такі сукні з замшевими туфлями-човниками яскравих відтінків, наприклад, червоного. Сукня максі з квітковим принтом — чудовий варіант для пляжу. Однак її також можна одягнути для більш повсякденних випадків або виходу в світ.

Сукні з гавайськими принтами — в тренді. Якщо ви оберете модель із завуженою талією та плісированою спідницею, то, швидше за все, виглядатимете приголомшливо незалежно від типу фігури. Якщо ви хочете мінімізувати будь-які частини свого тіла, які змушують вас почуватися трохи сором'язливо, є дві речі, які ви можете зробити: зробити все можливе, щоб приховати цю конкретну частину або зосередити увагу на тій частині тіла, яку ви любите. Перший варіант посилить негатив, який ви вже відчуваєте до свого тіла, тоді як другий допоможе стати більш впевненою. Вся справа в мозку і в тому, якими емоціями ви його підживлюєте.

Універсально приваблива частина тіла — це плечі. Вибір двоколірної сукні з красивим вирізом, який приверне увагу до плечей, є чудовим кроком. Для більш сучасного образу, що поєднує елегантність і строгість, оберіть сукню з мінімальною кількістю кольорів.

Сукня, що облягає фігуру, — це базова річ, яка повинна бути в гардеробі кожної жінки. Структуровані сукні м'яко облягають жіноче тіло і допомагають підкреслити фігуру. Обирайте моделі, які відкривають і підкреслюють другу найбільш привабливу частину тіла — ключицю. Ви також можете додати шкіряний ремінь з пряжкою.

Щоб подовжити фігуру і відволікти увагу від середньої частини тіла, зробіть ніжні оборки вертикально.

Сукні в стилі ретро виглядають приголомшливо на високих жінках, особливо якщо сукня має довжину трохи вище коліна, яка не дає фігурі виглядати незграбною і довгою. Крім того, якщо у вас витончені ноги, цей тип сукні допоможе продемонструвати їх якнайкраще. Мініатюрним пані дуже пасуватиме сукня з довжиною до середини стегна. Невагомі шифонові сукні з принтом також підійдуть красивим жінкам невеликого росту.

Сукня з принтом і спідницею-тюльпаном, що ковзає по стегнах, — відмінний варіант для фігури типу «груша». Вибирати сукні з вільною, струмливою спідницею — чудова ідея, якщо ви хочете приховати трохи зайвого об'єму в стегнах, виглядаючи при цьому надзвичайно жіночно.

Підкресліть свої жіночні форми за допомогою розкішної сукні з принтом із завищеною талією. Її пишна спідниця надасть образу літнього, безтурботного вигляду. Однак зверніть увагу, що не всі жінки з розміром «плюс один» мають однакову фігуру. Тому завжди краще обирати силует, який підходить саме вашій фігурі.

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