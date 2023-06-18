Страховий стаж в умовах війни: що робити, якщо роботодавець не сплачує ЄСВ за працівників

Під час воєнного стану в Україні певні періоди роботи перестали зараховуватися до страхового стажу, що знадобиться для виходу на пенсію. Роботодавці можуть не сплачувати страхові внески за мобілізованих співробітників, адже час проходження військової служби йде у стаж. Про це повідомляє Telegram-канал «Адвокат права».

Так, за статтею 24 ЗУ «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», роботодавець має сплачувати за працівника страхові внески та своєчасно звітувати про це, щоб накопичувався страховий стаж. Водночас зараз виникають випадки, коли підприємці можуть не сплачувати ці внески. Зокрема:

• коли працівник перебуває у відпустці без збереження заробітної плати;

• коли призупинено дію трудового договору;

• коли мобілізований працівник проходить військову службу.

«Попри те що роботодавці можуть не сплачувати страхові внески за мобілізованих працівників, час проходження військової служби зараховується громадянам України до їх страхового стажу, стажу роботи, стажу роботи за спеціальністю, а також до стажу державної служби», — йдеться у повідомленні.

Вищезгадане гарантує частина 1 статті 2 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу».

Також під час воєнного стану та рік після його завершення підприємці мають право не платити страхові внески за «себе».

У свою чергу, працівник продовжує накопичувати стаж навіть у періоди простою, але за цей час роботодавцю необхідно сплачувати страхові внески не менше мінімальної суми (1 474 грн), а також стаж нараховується за час роботи за сумісництвом та суміщенням.

У разі несплати ЄСВ роботодавцем, необхідно письмово вимагати від нього оплатити це. Якщо питання не вирішено, то необхідно поскаржитися до податкових органів та територіальних органів Держпраці, звернутися до відділу поліції зі заявою про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 212−1 ККУ або подати цивільний позов до суду про визнання бездіяльності роботодавця протиправною та зобов’язання нарахувати та сплатити ЄСВ.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно в Україні оновили Порядок обчислення середньої зарплати для розрахунку страхових виплат.

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