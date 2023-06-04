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В Україні оновили Порядок обчислення середньої зарплати для розрахунку страхових виплат: внесено важливі зміни

17:18 4 червня 2023
Кабмін

В Україні, де раніше через війну вирішили в 2023 році не підвищувати мінімальну зарплату, Кабмін на засіданні 2 червня вніс зміни до Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням. Про це повідомляє Судово-юридична газета.

Так, доповнено перелік поважних причин, відповідно до якого під час обчислення середньої заробітної плати для розрахунку страхових виплат календарні дні, не відпрацьовані з цих причин, виключаються із розрахункового періоду застрахованої особи, періодом, протягом якого працівник проходив:

• строкову військову службу,
• військову службу за призовом осіб офіцерського складу,
• військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період,
• військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період або
• проходив військову службу за контрактом під час дії особливого періоду на строк до його закінчення або до дня фактичного звільнення, коли за ним не зберігався середній заробіток за такий період і не сплачувався роботодавцем єдиний внесок.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, чи зараховується період мобілізації до стажу для щорічної відпустки, а також про те, чи враховуватимуться при розрахунку майбутньої пенсії «бойові» 100 тисяч гривень.

Фото: Судово-юридична газета

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