Натхненник конфлікту в Карабасі Варданян уже в базі «Миротворець»: про кого йдеться

Вірменського політика Рубена Варданяна, відомого своєю антиукраїнською позицією, внесли до бази Миротворець. Про це повідомляє Цензор. У базі він значиться як друг путіна, якого просять затримати і передати правоохоронним органам не тільки в Україні, а й у країнах НАТО.

«Центр „Миротворець“ просить правоохоронні органи розглядати цю публікацію на сайті як заяву про вчинення цим громадянином усвідомлених діянь проти національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, а також інших правопорушень», — йдеться в повідомленні на сайті Центру.

Варданян є співучасником агресії проти України. Ще в січні про це заявив депутат британського парламенту від Консервативної партії Боб Блекмен.

«Ми маємо розуміти, що це людина, проти якої введено санкції у зв'язку з військовим втручанням росії в Україну. Його компанії успішно використовувалися і були залучені в процес розширення військової присутності в Україні та Карабасі», — заявив британський політик.

Рубена Варданяна називають рупором кремля в Прикаспійському регіоні. Він має прямий стосунок до постійного розпалювання конфлікту на території азербайджанського Карабаху.

Так, Варданян закликав вірмен у Карабасі взятися за зброю: «Ми будемо боротися до кінця. Останню межу пройдено: ти або стаєш на захист Арцаха, або проти всього вірменського народу». Цю заяву було зроблено на тлі зусиль ЄС і США домогтися мирного врегулювання конфлікту між Вірменією та Азербайджаном.

«Миротворці (військовий контингент рф у Карабасі — Авт.) — сила, що підтримує Арцах… З нашого боку має бути велика робота, щоб вони залишилися тут довше і в більшому складі», — заявляв він.

На початку травня на мітингу в Ханкенді він просував ідею необхідності присутності військового контингенту рф як інструменту збереження впливу путіна на Південному Кавказі.

За інформацією The Washington Times, Варданян — один із найбагатших людей росії і близький друг російського диктатора володимира путіна. Як пише видання, Варданяна підозрюють у відмиванні грошей через офшорні компанії, а також переказі коштів впливовим поплічникам путіна. Крім того, у нього є зв'язки з Тегераном, який допомагає москві в регулярних обстрілах України: «Його зв'язки з Іраном можна простежити через російський Фонд Горчакова, який організовує заходи в різних країнах, включно з Вірменією, за участю схвалених урядом промовців із Тегерана».

Уряд України запровадив санкції щодо Варданяна ще в жовтні 2022 року. Однак західні партнери досі не наслідували цей приклад.

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