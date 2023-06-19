«Щасливий День батька для мене»: Макс Чмерковський вдруге став татом і виклав перше фото новонародженого

Відомий танцюрист і телеведучий Макс Чмерковський і його дружина Пета Маргатройд перебувають на сьомому небі від щастя. 43-річний уродженець Одеси повідомив в Instagram про те, що його дружина народила другу дитину. І сталося це в День батька!

«Щасливий День батька для мене!» — написав Макс і виклав перше фото новонародженого. А потім ще додав і жартівливий хештег — #MadeInPeta («Зроблено в Петі»).

Друзі та шанувальники Чмерковського і Маргатройд одразу ж завалили подружжя привітаннями. Загальний посил такий: «Таааааааак!!! У День батька!!! Вау, що за чудовий день! Оце подарунок!»

Нагадаємо, Чмерковський популярний як в Україні, так і в США, куди його сім'я емігрувала 1994 року. Саме в Америці Макс почав професійну кар'єру. Він став постійним учасником телешоу «Танці з зірками». Довго і наполегливо йшов до перемоги і в 18-му сезоні посів перше місце в парі з відомою американською фігуристкою Меріл Девіс.

В Україні Чмерковський брав участь в одному із сезонів шоу «Холостяк», був ведучим телешоу «Куб». У 2021 році став суддею українських «Танців з зірками». У лютому 2022 року, коли почалася війна, Макс перебував у Києві. За деякий час він залишив Україну і возз'єднався з дружиною і сином.

З Петою Макс живе з 2012 року. 4 січня 2017 року в них народився син Шей. У липні того ж року Чмерковський і Маргатройд офіційно одружилися. Подружжя дуже хотіло другу дитину. Пета завагітніла, однак у неї стався викидень. Цього разу, слава богу, все склалося добре.

Раніше «ФАКТИ» писали, що зізнання дружини Макса Чмерковського підштовхнуло Шерон Стоун до того, щоб розповісти свою трагічну історію.

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