40.00 / 40.65 42.25 / 43.18
Київ: 0
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

Колишній «Холостяк» та суддя «Танців із зірками» готується стати батьком

17:32 15 січня 2023
Макс Чмерковський та Пета Маргатройд

Відомий хореограф, герой першого сезону шоу «Холостяк» Макс Чмерковський та Пета Маргатройд, яка довго не могла завагітніти, скоро стануть батьками.

«Це приносить мені величезну радість, нарешті, оголосити, що Максим і я чекаємо нашого Чмерковського-2. Після 2 років постійної боротьби та душевного болю, 3 викидня та невдалої передачі ембріонів… у нас є здорова булочка у духовці!» — написала Пета в Instagram і показала животик, що округлився.

Фото з Instagram

Вона подякувала всім, хто був з нею «у цій подорожі фертильністю». «Таке відчуття, що я ділюся цими новинами з моєю розширеною сім'єю. Дякую, що поділилися своїми історіями та порадами… Дякуємо за безліч обнадійливих коментарів… Ця новина принесла надзвичайне блаженство нашій родині, і у нас є так багато, щоб бути вдячними…», — додала вона.

Фото з Instagram

Пара вже виховує дитину — шестирічного Шая Олександра.

Фото з Instagram

Нагадаємо, що Макс Чмерковський створив благодійний фонд та допомагає українцям, які постраждали від війни. Так, влітку було зібрано кошти на купівлю 40 модульних будиночків, кожен із них розрахований на сім'ю з двох дорослих та двох дітей.

Фото з Instagram Макса Чмерковського

6

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Кабаре-дует «Академія» (архівне фото)

Позбавлена Зеленським ерекції путіністка Лоліта заговорила про повернення до Цекала

квіти

Обов’язково внесіть це під кімнатні квіти у січні, і навіть самий чахлий кущ оживе, позеленіє й набереться сил (відео)

зодіак

Гроші на підході: які три знаки зодіаку поповнять свій гаманець найближчим часом

Гривні

Переселенцям масово відмовляють у виплатах на проживання: у Мінреінтеграції зробили важливу заяву

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту