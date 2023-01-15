Колишній «Холостяк» та суддя «Танців із зірками» готується стати батьком

Відомий хореограф, герой першого сезону шоу «Холостяк» Макс Чмерковський та Пета Маргатройд, яка довго не могла завагітніти, скоро стануть батьками.

«Це приносить мені величезну радість, нарешті, оголосити, що Максим і я чекаємо нашого Чмерковського-2. Після 2 років постійної боротьби та душевного болю, 3 викидня та невдалої передачі ембріонів… у нас є здорова булочка у духовці!» — написала Пета в Instagram і показала животик, що округлився.

Фото з Instagram

Вона подякувала всім, хто був з нею «у цій подорожі фертильністю». «Таке відчуття, що я ділюся цими новинами з моєю розширеною сім'єю. Дякую, що поділилися своїми історіями та порадами… Дякуємо за безліч обнадійливих коментарів… Ця новина принесла надзвичайне блаженство нашій родині, і у нас є так багато, щоб бути вдячними…», — додала вона.

Фото з Instagram

Пара вже виховує дитину — шестирічного Шая Олександра.

Фото з Instagram

Нагадаємо, що Макс Чмерковський створив благодійний фонд та допомагає українцям, які постраждали від війни. Так, влітку було зібрано кошти на купівлю 40 модульних будиночків, кожен із них розрахований на сім'ю з двох дорослих та двох дітей.

Фото з Instagram Макса Чмерковського

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