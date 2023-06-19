Хотів підірвати залізницю під Дніпром для зриву контрнаступу: СБУ затримала агента росії

СБУ затримала чергового агента росії, який для зриву контрнаступу ЗСУ хотів підірвати залізницю на Дніпропетровщині.

Як повідомили у спецслужбі, в результаті оперативних заходів викрито ще одного агента головного управління генштабу рф (відомого як гру).

Ним виявився працівник місцевої станції «Укрзалізниці» На початку цього року чоловіка завербував кадровий співробітник російської воєнної розвідки.

Зрадник збирав інформацію про залізничні маршрути перевезення та місця розвантаження іноземної військової техніки ЗСУ, яка задіяна у контрнаступальних операціях українських військ.

Крім того, ворожий агент фіксував координати залізничних станцій і мостів, через які йде передислокація важкого озброєння і боєприпасів Сил оборони.

Для виконання завдань агресора він детально знімав об’єкти на камеру власного мобільного телефону під час робочих виїздів потягом.

Розвідувальна інформація потрібна була окупантам для проведення повітряних ударів по регіону.

Також російські загарбники розглядали «варіант диверсії» на об’єктах «Укрзалізниці» за участі завербованого агента.

Таким чином агресор планував зірвати поставки пального, зброї та боєприпасів для ЗСУ на південно-східному фронті.

Під час обшуку за місцем проживання фігуранта виявлено гранати Ф-1 та РГД-5, карабін, велику кількість набоїв до стрілецької зброї, димові шашки.

Наразі агент перебуває під вартою. Зраднику загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, днями у Вінниці СБУ затримала російського агента, який готував новий ракетний удар ворога по обласному центру.

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