Готував ракетний удар по Вінниці: 30-річний мешканець міста виявився агентом ФСБ (фото, відео)

У Вінниці, яка пережила чимало ракетних ударів рашистів, у тому числі й влітку минулого року, коли у центрі міста загинуло багато людей, СБУ затримала російського агента, який готував новий ракетний удар ворога по обласному центру.

Як зазначають в українській Службі безпеки, таке завдання ворожий поплічник отримав на початку червня цього року. Для його виконання зловмисник щоденно обходив вулиці обласного центру і приховано фіксував місця базування та переміщення Сил оборони.

Фото СБУ

Насамперед він намагався виявити локації з найбільшим зосередженням військової техніки та важкого озброєння підрозділів ЗСУ, які готуються до можливого перекидання на фронт. Також російський агент розвідував місцевість навколо промислових об’єктів для визначення рівня їхньої охорони і присутності там українських захисників.

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«Фігурант „підказував“ окупантам „пріоритетність“ об’єктів, по яких рф готувала повітряний удар із використанням крилатих або балістичних ракет і дронів-камікадзе. Втім, співробітники СБУ спрацювали на випередження — своєчасно викрили агента фсб, задокументували його злочинні дії і затримали під час виконання ворожого завдання», — йдеться у повідомленні.

Фото СБУ

Зрадником виявився 30-річний мешканець Вінниці, який підтримував збройну агресію рф. У поле зору ворожої спецслужбі він потрапив через свої прокремлівські погляди. Чоловіка дистанційно завербували. Він мав надавати ворогу розвідінформацію у вигляді електронних карт та фотографій.

Фігуранту повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану), наразі він знаходиться під вартою. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, що на Донеччині співробітники СБУ затримали ворожого агента, який «наводив» російські С-300 на передові позиції українських військ під Бахмутом.

Фото СБУ

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