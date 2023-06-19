Окупанти тікали, кидаючи техніку, боєприпаси, та зброю: військові показали відео зі звільненого села П’ятихатки

Українські військові показали відео з села П'ятихатки Запорізької області. Цей населений пункт Сили оборони звільнили від окупантів 18 червня.

Про це повідомили у соціальній мережі Сухопутні війська ЗСУ.

«Сьогодні, 18 червня силами 128-ї Гірської штурмової бригади та 2-го ОСБ було вибито рашистів з населеного пункту П'ятихатки», — йдеться у відео.

За словами військових, окупанти тікали, кидаючи техніку, боєприпаси та зброю.

Нагадаємо, про звільнення села П'ятихатки Запорізької області у понеділок, 19 червня, офіційно повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Вона додала, що за два тижні наступальних дій на Бердянському та Мелітопольському напрямках було звільнено 8 населених пунктів.

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