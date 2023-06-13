ЗСУ просуваються на трьох напрямках: яка ситуація на фронті

Українські військові успішно просуваються одразу на трьох напрямках — на Бахмутському, Торецькому та Бердянському. Вже звільнено 7 населених пунктів.

Про це повідомив речник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Ковальов під час прямого включення з Military Media Center у телемарафоні.

Зокрема, під контроль українських Сил оборони повернулися:

Лобкове, Левадне, Новодарівка (Запорізька область);

Нескучне, Сторожове, Макарівка, Благодатне (Донецька область).

За даними речника, за тиждень в ході ведення активної наступальної операції у Донецькому та Таврійському операційних районах: просування угруповання Сил оборони України склало 6,5 км, а площа звільненої української землі на східному та південному напрямках — понад 100 кв. км.

Бахмутській напрямок

«За минулий тиждень наступальних дій на Бахмутському напрямку просування українських військ склало на лівому фланзі — 1,5 км, на правому фланзі — 3,5 км», — повідомив Андрій Ковальов.

За його даними, станом на зараз наступ проводиться на Бахмутському напрямку, наші війська продовжують штурмові дії.

«Є успіх в районі Берхівського водосховища. Просування наших військ за минулу добу тут склало 250 метрів», — додав речник.

Торецький напрямок

За даними Ковальова, українські війська просунулися на 200 метрів за минулу добу на Торецькому напрямку.

«На Торецькому напрямку українські війська зазнали успіху, здійснивши просування на 200 метрів за минулу добу», — додав він.

Він додав, що наразі, на напрямках, де наші війська в обороні, жодної позиції не втрачено, російські окупанти здійснюють активні артилерійські обстріли з усього спектру озброєння та завдають ударів.

Бердянський напрямок

У ході ведення наступальної операції у Таврійському та Донецькому операційних районах війська ударного угруповання Сил оборони України протягом минулої доби на Бердянському напрямку просунулися від 500 метрів до 1 кілометру, площа території взятої під контроль склала до 3 кв.км.

Нагадаємо, 11 червня стало відомо про звільнення Благодатного, Нескучного та Макарівки Донецької області, а 12 червня — Сторожового.

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