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Україна

В Міноборони підтвердили звільнення П’ятихаток

9:45 19 червня 2023
прапор

За два тижні наступальних дій на Бердянському та Мелітопольському напрямках підрозділами ОСУВ «Таврія» було звільнено 8 населених пунктів. Це Новодарівка, Левадне, Сторожеве, Макарівка, Благодатне, Лобкове, Нескучне, П'ятихатки.

Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр у соцмережі.

«У цілому підрозділи на таврійському напрямку просунулися в глибину противника до 7 км. Звільнена на півдні площа складає 113 кв. км», — написала вона.

За словами заступниці міністра, на півдні протягом минулого тижня відбувався наступ на декількох напрямках.

«За минулий тиждень ворог ніс суттєві втрати. Зокрема, минулого тижня втрати противника на всіх напрямках склали більше 4600 вбитих та поранених, крім того, нашими оборонцями було взято в полон понад 80 бійців агресора», — повідомила чиновниця.

Також силами оборони було знищено понад 400 одиниць ворожої техніки та озброєння, серед яких — гелікоптери, танки, гаубиці, протитанковий ракетний комплекс та багато іншого.

Маляр розповіла, що на сході ворог докладав чимало зусиль, щоб зупинити просування наших військ на Бахмутському напрямку, перекинув туди додаткові підрозділи та збільшив кількість обстрілів.

«Загальна інтенсивність боїв на цьому напрямку минулого тижня знизилась, разом з тим тривали бої — відбулось 41 боєзіткнення та наші війська просунулися в глибину противника на декількох ділянках», — йдеться у повідомленні.

За її словами, ворог продовжував минулого тижня наступати на Лимано-Купʼянському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

«Жодного метра землі на цих напрямках ми не втратили завдяки професійності та мужності наших бійців», — зазначила заступниця міністра.

Також Маляр повідомила, що за минулий тиждень на сході противник здійснив понад 5800 обстрілів та використав 277 тисяч боєприпасів.

Нагадаємо, за минулу добу росіяни втратили на полі бою понад 600 своїх військових та десятки одиниць бойової техніки.

Також сьогодні вночі Сили ППО України знищили 4 «Калібри» та 4 дрона-камікадзе, які росіяни запустили по Україні.

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