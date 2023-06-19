Генштаб підбирає ключі: у Резнікова спрогнозували терміни перелому на фронті

Втрати ворога, який у травні активно наступав, а у червні став значно більше оборонятися, суттєво зросли.

Про це пише військовий експерт та радник міністра оборони України Олексій Копитько, аналізуючи офіційні дані Генштабу.

Експерт також звертає увагу на те, що втрати російської артилерії за ці півтора місяця — найвищі за півтора року.

«У травні був рекорд, у червні він швидше за все буде побитий. Навіть якщо не мати жодних інших вступних, виходить, що півтора місяця наша армія цілеспрямовано викошувала артилерію росіян, збільшуючи темп», — наголосив Копитько.

В результаті у російських військ утворився пролом як у системі ППО, так й у сфері артилерійської підтримки.

«Цей пролом спробували заткнути мобільними ударними засобами. Насамперед — гелікоптерами, а також РСЗВ, які звідкись за пару днів підтягнули. Російські гелікоптери почали частіше опинятися в зоні поразки наших ППО (чи ми наситили оборону, чи росіяни змушені йти на ризик). Якщо втрати гелікоптерів продовжаться, значить, у росіян справді чутливі та непоправні втрати в артилерії. А кожен збитий гелікоптер — це дуже боляче, бо втрата також непоправна», — пояснює Копитько, зазначаючи, що, судячи з цифр, навіть без радикальних змін на карті, оборона ворога серйозно підточується.



Таким чином, засобів, щоб зустріти чергову хвилю активності ЗСУ в окупантів стає значно менше. Варто також враховувати знищення складів з боєприпасами.

«Наші війська зараз виконують найскладнішу роботу у неймовірно тяжких умовах. Росіяни збудували епічну систему оборони. Наш Генштаб підбирає ключі до цієї оборони. Результат видно, він змушує ворога реагувати. Раз ворог у реактивному становищі, отже, українські війська володіють ініціативою та ведуть гру», — впевнений Копитько.

Також радник міністра оборони України зазначив, що зміни накопичуються, і до початку липня можна основну увагу приділяти цифрам у зведеннях, а «новини взагалі не читати».

Нагадаємо, сьогодні у Міноборони офіційно підтвердили, що ЗСУ звільнили П'ятихатки на Запоріжжі, звідки окупанти тікали, кидаючи техніку, боєприпаси, та зброю.

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