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Україна

Понад 600 окупантів, 18 артсистем і п’ять танків: у Генштабі назвали втрати ворога за добу

9:05 19 червня 2023
боєць

Розпочалася чотириста вісімдесят перша доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти нашої держави.

Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках — протягом доби відбулось 24 бойових зіткнення, повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.

Протягом минулої доби противник завдав 59 авіаційних ударів та здійснив понад 100 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Є загиблі та поранені серед цивільного населення, зокрема, діти, пошкоджено об’єкти критичної інфраструктури, зруйновано та пошкоджено більш як 20 житлових будинків та школа.

Вогнем у відповідь підрозділи ракетних військ і артилерії минулої доби уразили 2 пункти управління, 4 зенітно-ракетних комплекси, 2 райони зосередження особового складу та військової техніки противника та 2 склади боєприпасів.

Своєю чергою, авіація Сил оборони за минулу добу завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу противника та уражено 1 зенітно-ракетний комплекс ворога. Також нашими захисниками було знищено ворожий гелікоптер Ка-52, 3 іранських ударних БпЛА типу «Shahed» та 7 розвідувальних БпЛА.

Загальні бойові втрати противника за минулу добу склали:

- особового складу — 220 450 (+630) осіб ліквідовано,

- танків — 3989 (+5) од,

- бойових броньованих машин — 7735 (+6) од,

- артилерійських систем — 3865 (+18) од,

- засобів ППО — 370 (+6) од,

- гелікоптерів — 305 (+1) од,

- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 3383 (+12),

- автомобільної техніки та автоцистерн — 6613 (+42) од,

- спеціальної техніки- 526 (+4).

Як повідомляли «ФАКТИ», сьогодні вночі окупанти атакували Україну крилатими ракетами типу «Калібр» та іранськими дронами-камікадзе. Всі повітряні цілі українські Сили ППО знищили.

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