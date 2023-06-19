«Невід'ємна складова програної війни»: Подоляк пояснив, чому ЗСУ не будуть атакувати територію рф

Україна робить все необхідне, щоб знищувати російську окупаційну інфраструктуру на своїй території, але не бачить сенсу в тому, щоб атакувати російську територію. Адже у рф почались процеси, які приведуть її до програшу та розпаду.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

При цьому Подоляк зазначив, що війна, яку росія веде на території України, поступово переходитиме на територію росії об'єктивно, тому що це процес історичного плану.

«Бо коли ти починаєш величезний обсяг вторгнення і не виграєш досить швидко, то, безумовно, ти втрачаєш керованість процесів. росія сьогодні, безвідносно до всього, втрачає керованість процесів. Немає силової вертикалі на практиці, є багато альтернативних конфліктних центрів. Подивіться особливо останні відносини у трикутнику пригожин — кадиров — шойгу», — сказав він.

За словами чиновника, є окремо легіон «Свобода Росії», який альтернативно заходить на низку територій. Є нескінченні невстановлені безпілотники, які скрізь атакують по російській території.

«Це невід'ємна складова програної війни», — додав він.

Подоляк зазначив, що війну ще фактично та юридично не програно, але в рф вже йдуть руйнівні процеси.

«Але росія програє цю війну і, безвідносно України, на території росії йтимуть усі ці процеси підриву, активні зіткнення тощо», — наголосив радник керівника Офісу президента.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не розпочинала війну з росією і не вестиме її на території держави-терориста. На запитання про те, чи зверталися до України союзники через нібито використання їхньої зброї на території росії бійцями РДК та Легіону «Свобода росії», Зеленський відповів, що «ми не використовуємо зброю на території росії».

А свої території ЗСУ продовжує поступово звільняти. На сьогодні на таврійському напрямку звільнено вже 8 населених пунктів. Бої продовжуються.

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