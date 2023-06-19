Західні техногіганти допомагають рф бомбардувати українські міста: хто «у долі» з вбивцями

Більшість електронної компонентної бази іноземного виробництва, які використовує росія для виробництва нових ракет, походять зі США.

Про це пише LIGA.net із посиланням на розпорядження санкційної групи Єрмака-Макфола.

Більшість із іноземних електронних компонентів, які використовуються у російських ракетах, вироблено у США (81%), у Швейцарії (8%) і по 3,5% - у Німеччині та Японії.

Згідно з розпорядженням, щонайменше 53 типи електронної компонентної бази (мікросхеми, чипи) — іноземного виробництва. Йдеться про компоненти таких компаній, як STMicroelectronics (Швейцарія), Vicor (США), XILINX (США), Intel Corporation (США), Texas Instruments (США), ZILOG (США), Maxim Integrated (США) та Cypress Semiconductor (США).

Зокрема для виробництва крилатих ракет морського базування 3М-14 «Калібр» росія використовує щонайменше 45 іноземних компонентів.

Балістичні ракети 9М723 та крилаті ракети 9М728/9М729 зі складу комплексу «Іскандер» оснащуються як мінімум 15 та 32 типами іноземних електронних компонентів відповідно. У складі аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинжал» використовується щонайменше 48 іноземних компонентів.

А в російській ракеті «Торнадо-С» виявили чип, виготовлений американською компанією Intel, повідомили у ГУР.

Нагадаємо, що у ніч на 13 червня росія завдала чергових ударів по Україні, застосувавши 14 крилатих ракет Х-101/555, з яких 10 знищено протиповітряною обороною, повідомляв Генеральний штаб. У Кривому Розі відбулося влучання в пʼятиповерховий будинок, тоді загинуло 13 містян.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що по Кривому Рогу росіяни вдарили ракетою Х-101, яка, за попередньою оцінкою, випущена РФ у квітні 2023 року. Також він додав, що росія користується недоліками санкцій і обходить їх за допомогою посередників, зокрема третіх країн. Він зазначив, що Україна працює з партнерами над посиленням санкцій та експортного контролю, щоб позбавити росіян можливості отримувати іноземні деталі для виробництва озброєнь.

До речі, ділки, які не гребують заробітком на крові співвітчизників, є і в Україні — зовсім нещодавно в СБУ викрила масштабну схему обходу антиросійських санкцій, організовану Київським центральним конструкторським бюро арматуробудування.

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