Допомагали росії обходити санкції: у Києві конструкторське бюро працювало на окупантів, — СБУ (фото, відео)

Служба безпеки України, співробітники якої нещодавно затримали російського агента, який шпигував за бойовою авіацією ЗСУ на Дніпропетровщині, викрила масштабну схему обходу антиросійських санкцій, організовану Київським центральним конструкторським бюро арматуробудування.

Як зазначили в СБУ, київська компанія — монополіст у сфері розробки, серійного виготовлення і постачання трубопровідної арматури для атомних електростанцій — допомагала підсанкційному «росатому» будувати п`ять АЕС у різних країнах

Зазначається, що до лютого 2022 року компанія експортувала свою продукцію до росії через власного дилера у москві. Основним замовником була російська державна корпорація «росатом».

Фото СБУ

Бюро продовжило співпрацю навіть після повномасштабного вторгнення, заборони вивезення товарів на митну територію рф і введення санкцій проти «росатому», для чого була розроблена схема обходу санкційних обмежень.

«Фіктивними замовниками української продукції виступали підконтрольні зарубіжні фірми. При виїзді з України товар „переоформлювали“ на фактичних отримувачів — підконтрольні „росатому“ компанії, які будують АЕС. Тобто після перетину кордону він їхав „за новим маршрутом“. При цьому сертифікацію трубопровідної арматури, виготовленої в Києві, представники „росатому“ здійснювали у режимі онлайн», — йдеться у повідомленні.

Фото СБУ

В СБУ зазначили, що з початку повномасштабного вторгнення ділки здійснили 16 експортних операцій на користь рф на суму близько 42 млн гривень. Слідчі СБУ повідомили гендиректору Київського бюро і двом його підлеглим про підозру за ст. 111−2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору).

Фото СБУ

Під час обшуків у фігурантів вилучено документи, комп’ютерну техніку і засоби зв’язку з доказами незаконної діяльності.

Суд обрав фігурантам запобіжний захід у виді тримання під вартою без права внесення застави. Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що раніше в Україні було заарештовано президента підприємства «Мотор Січ» В’ячеслава Богуслаєва, якому інкримінують посібництво державі-агресору, колабораційну діяльність, сприяння діяльності терористичної організації, а також протидію ЗСУ. Він, зокрема, блокував передачу гелікоптера Мі-2 українським розвідникам.

Також через структури Богуслаєва, зареєстровані в іноземній юрисдикції, підтримувалися господарські відносини з підприємством на тимчасово окупованій території Донбасу.

Фото СБУ

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