«Не очікував!»: сенсаційний фінал «МастерШеф. Професіонали»

Відбулося фінальне змагання четвертого сезону проєкту «МастерШеф. Професіонали», один з учасників якого поділився особливим рецептом. Головним критерієм, за яким судді вирішували, хто гідний потрапити у суперфінал, був прогрес учасника протягом сезону.

— Ми хочемо порівняти, якими ви були і якими стали, — сказали судді учасникам. — Для цього вам знадобиться те, що ховається під коробками-загадками. Це набір продуктів, з яким ви прийшли на кастинг проєкту. Та сьогодні з цих інгредієнтів ви маєте приготувати страву, яка кардинально відрізнятиметься. Використати маєте всі продукти, адже це продемонструє, що ви виросли й розумієте кожну складову.

За крок до суперфіналу проєкт залишив Сашко Гриценко. Суперфіналістами стали Артем Кабулахін, Антон Гільчук та Іван Іванчук.

Суперфіналісти Артем Кабулахін, Антон Гільчук та Іван Іванчук

Традиційно на фінал завітала двадцятка учасників сезону. А також найрідніші — родичі та друзі суперфіналістів. За три години суперфіналісти подали закуску, основну страву і десерт.

Перемогу у четвертому сезоні проєкту здобув Артем Кабулахін. Він приготував серце оленя, чорноморського калкана та желе обліпихи.

— Я не очікував! — зізнався Артем. — Це квінтесенція всіх емоцій, які були в мені протягом всіх місяців зйомок. Це сильно! І це те, якими є ми, українці. Щоб не було, ми встаємо і йдемо далі.

— Сьогодні переміг Артем, а завтра переможе Україна, — підсумували судді проєкту.

Судді проєкту з перможцем

Раніше «ФАКТИ» публікували рецепт кабачкових оладок за особливим рецептом від судді «Майстер Шефа» і

розкрили секрет вівсянки-тірамісу від відомого шеф-кухаря.

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