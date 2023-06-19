«Не очікував!»: сенсаційний фінал «МастерШеф. Професіонали»
Відбулося фінальне змагання четвертого сезону проєкту «МастерШеф. Професіонали», один з учасників якого поділився особливим рецептом. Головним критерієм, за яким судді вирішували, хто гідний потрапити у суперфінал, був прогрес учасника протягом сезону.
— Ми хочемо порівняти, якими ви були і якими стали, — сказали судді учасникам. — Для цього вам знадобиться те, що ховається під коробками-загадками. Це набір продуктів, з яким ви прийшли на кастинг проєкту. Та сьогодні з цих інгредієнтів ви маєте приготувати страву, яка кардинально відрізнятиметься. Використати маєте всі продукти, адже це продемонструє, що ви виросли й розумієте кожну складову.
За крок до суперфіналу проєкт залишив Сашко Гриценко. Суперфіналістами стали Артем Кабулахін, Антон Гільчук та Іван Іванчук.
Традиційно на фінал завітала двадцятка учасників сезону. А також найрідніші — родичі та друзі суперфіналістів. За три години суперфіналісти подали закуску, основну страву і десерт.
Перемогу у четвертому сезоні проєкту здобув Артем Кабулахін. Він приготував серце оленя, чорноморського калкана та желе обліпихи.
— Я не очікував! — зізнався Артем. — Це квінтесенція всіх емоцій, які були в мені протягом всіх місяців зйомок. Це сильно! І це те, якими є ми, українці. Щоб не було, ми встаємо і йдемо далі.
— Сьогодні переміг Артем, а завтра переможе Україна, — підсумували судді проєкту.
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розкрили секрет вівсянки-тірамісу від відомого шеф-кухаря.
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