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Неймовірно смачна літня страва від учасника «МастерШеф»: суп-пюре із кабачків — сподобається всім членам сім’ї

10:15 22 квітня 2023
Суп-пюре

Українці полюбляють кабачки за легкість приготування, а ще — тому що це один з перших овочів, які можна придбати на ринку вже навесні-початку літа.

Учасник кулінарного шоу «МастерШеф. Професіонали» Юрій Негрич запропонував приготувати з кабачків суп-пюре, додавши до них бюджетний набір продуктів, які знайдуться на кожній кухні.

Отже, вам знадобляться:

  • молоді кабачки — 4 шт.
  • картопля — 2 шт.
  • морква — 2 шт.
  • цибуля ріпчаста — 1 шт.
  • часник — 2 зубчики
  • олія — 2 ст. л.
  • вершки 20% - 200 мл
  • курячий бульйон — 1 л
  • грінки — 10 шт.
  • сіль — за смаком
  • перець чорний мелений — за смаком

Спосіб приготування

Почистіть кабачки, картоплю, моркву та цибулю.

Розігрійте в каструлі олію, обсмажте розчавлений часник із цибулею.

Наріжте кабачки, картоплю та моркву. Тушкуйте в каструлі 7 хвилин, постійно помішуючи.

Додайте курячий бульйон і доведіть овочі до готовності.

Розігрійте вершки.

Злийте бульйон в окрему ємність.

Збийте овочі блендером до стану пюре.

Додайте гарячі вершки та бульйон до овочів, отримуючи бажану консистенцію.

Прогрійте суп, постійно помішуючи.

Накрийте каструлю рушником і дайте настоятися.

Підсмажте грінки на сухій сковороді.

Подавайте суп із грінками.

Нагадаємо також про рецепт цибулевого крем-супу, який вважається однією з візитівок французської кухні.

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