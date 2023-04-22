Неймовірно смачна літня страва від учасника «МастерШеф»: суп-пюре із кабачків — сподобається всім членам сім’ї
Українці полюбляють кабачки за легкість приготування, а ще — тому що це один з перших овочів, які можна придбати на ринку вже навесні-початку літа.
Учасник кулінарного шоу «МастерШеф. Професіонали» Юрій Негрич запропонував приготувати з кабачків суп-пюре, додавши до них бюджетний набір продуктів, які знайдуться на кожній кухні.
Отже, вам знадобляться:
- молоді кабачки — 4 шт.
- картопля — 2 шт.
- морква — 2 шт.
- цибуля ріпчаста — 1 шт.
- часник — 2 зубчики
- олія — 2 ст. л.
- вершки 20% - 200 мл
- курячий бульйон — 1 л
- грінки — 10 шт.
- сіль — за смаком
- перець чорний мелений — за смаком
Спосіб приготування
Почистіть кабачки, картоплю, моркву та цибулю.
Розігрійте в каструлі олію, обсмажте розчавлений часник із цибулею.
Наріжте кабачки, картоплю та моркву. Тушкуйте в каструлі 7 хвилин, постійно помішуючи.
Додайте курячий бульйон і доведіть овочі до готовності.
Розігрійте вершки.
Злийте бульйон в окрему ємність.
Збийте овочі блендером до стану пюре.
Додайте гарячі вершки та бульйон до овочів, отримуючи бажану консистенцію.
Прогрійте суп, постійно помішуючи.
Накрийте каструлю рушником і дайте настоятися.
Підсмажте грінки на сухій сковороді.
Подавайте суп із грінками.
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