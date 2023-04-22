Неймовірно смачна літня страва від учасника «МастерШеф»: суп-пюре із кабачків — сподобається всім членам сім’ї

Українці полюбляють кабачки за легкість приготування, а ще — тому що це один з перших овочів, які можна придбати на ринку вже навесні-початку літа.

Учасник кулінарного шоу «МастерШеф. Професіонали» Юрій Негрич запропонував приготувати з кабачків суп-пюре, додавши до них бюджетний набір продуктів, які знайдуться на кожній кухні.

Отже, вам знадобляться:

молоді кабачки — 4 шт.

картопля — 2 шт.

морква — 2 шт.

цибуля ріпчаста — 1 шт.

часник — 2 зубчики

олія — 2 ст. л.

вершки 20% - 200 мл

курячий бульйон — 1 л

грінки — 10 шт.

сіль — за смаком

перець чорний мелений — за смаком

Спосіб приготування

Почистіть кабачки, картоплю, моркву та цибулю.



Розігрійте в каструлі олію, обсмажте розчавлений часник із цибулею.



Наріжте кабачки, картоплю та моркву. Тушкуйте в каструлі 7 хвилин, постійно помішуючи.



Додайте курячий бульйон і доведіть овочі до готовності.



Розігрійте вершки.



Злийте бульйон в окрему ємність.



Збийте овочі блендером до стану пюре.



Додайте гарячі вершки та бульйон до овочів, отримуючи бажану консистенцію.



Прогрійте суп, постійно помішуючи.



Накрийте каструлю рушником і дайте настоятися.



Підсмажте грінки на сухій сковороді.



Подавайте суп із грінками.

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