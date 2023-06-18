«Вийшло дуже смачно»: кабачкові оладки за особливим рецептом від судді «Майстер Шефа»

Відомий український кулінар, суддя кулінарного шоу «МастерШеф» Володимир Ярославський, який раніше розповів, як готувати запечене «генеральське» сало, поділився рецептом кабачкових оладок.

«Вже знайшли смачний рецепт кабачкових оладків? Я вже все підготував! Цього разу вирішив зробити класичні кабачкові оладки, але нарізати їх руками. Вийшло ну дуже смачно, текстура неймовірна», — написав він.

Інгредієнти для порції на 2-ох:

- приблизно 220 г цукіні

- 1 велике яйце

- пів середньої цибулини

- можна додати багато зелені

- 2 ст ложки борошна

- сіль, перець, олія для смажіння Спосіб приготування: Кабачок та цибулю дрібно нарізати, додати нарізну зелень, яйце, борошно, трішки солі та перець. Перемішати суміш і смажити на пательні з олією на середньому вогні. Цукіні може випускати рідину, тому можна прямо набирати її з ложкою і класти на пательню — не зливаючи. Якщо будете брати молодий кабачок і смажити багато — можна кабачок спочатку посолити, дати постояти хвилин 10−15, злити отриману «воду» і потім вже додавати зелень, яйця та борошно. Можна їсти просто одразу і гарячими!

«Цього разу я подавав з соусом „кітченез“. Це майонез з кетчупом, зеленню та можна додати ще січені огірки. Можна подавати з рибою, соусом дзадзики, або навіть зі смаженою куркою — це сезонно корисно і смачно!» — написав Ярославський.

Раніше «ФАКТИ» поділилися рецептом кабачкових оладок від української блогерки.

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