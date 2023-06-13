Вівсянка-тірамісу від Володимира Ярославського: допомагає худнути смачно (відео)

Український шеф-кухар Володимир Ярославський, який популяризує легкі страви, що ідеально підходять для тих, хто береже фігуру, запропонував рецепт вівсянки тирамісу.

За словами Ярославського, він любить худнути смачно, тому й така незвична вівсянка.

«Не хочу від вас нічого приховувати. Літо то така пора, коли хочеться виглядати більш струнким. Звісно, тут у кожного свої секрети, а у шефа — кулінарні. Я люблю худнути смачно, тому буду готувати тирамісу з вівсянкою», — повідомив кулінар.

Інгредієнти:

-45г плющеної вівсянки

-1 банан

-70г кефіра

-дрібка меленої кави

-5−8 г какао

-10г меду

Приготування:

У блендері змішати кефір, мед, пластівці і банан.

Добре все перебити в однорідну масу, додати какао і трішки кави для смаку

Перемішати, залишити на ніч у красивій креманці.

Зранку дістати, зверху додати ще кефіру і можна вже їсти.

Також можна додати трішки меду, ягід чи фруктів.

Це буде дуже смачний ранковий сніданок.

Ярославський також ділиться рецептами більш ситних страв, наприклад, пирога з цибулею та беконом або найсмачнішого хот-дога.

99

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram