Вівсянка-тірамісу від Володимира Ярославського: допомагає худнути смачно (відео)
Український шеф-кухар Володимир Ярославський, який популяризує легкі страви, що ідеально підходять для тих, хто береже фігуру, запропонував рецепт вівсянки тирамісу.
За словами Ярославського, він любить худнути смачно, тому й така незвична вівсянка.
«Не хочу від вас нічого приховувати. Літо то така пора, коли хочеться виглядати більш струнким. Звісно, тут у кожного свої секрети, а у шефа — кулінарні. Я люблю худнути смачно, тому буду готувати тирамісу з вівсянкою», — повідомив кулінар.
Інгредієнти:
-45г плющеної вівсянки
-1 банан
-70г кефіра
-дрібка меленої кави
-5−8 г какао
-10г меду
Приготування:
У блендері змішати кефір, мед, пластівці і банан.
Добре все перебити в однорідну масу, додати какао і трішки кави для смаку
Перемішати, залишити на ніч у красивій креманці.
Зранку дістати, зверху додати ще кефіру і можна вже їсти.
Також можна додати трішки меду, ягід чи фруктів.
Це буде дуже смачний ранковий сніданок.
Ярославський також ділиться рецептами більш ситних страв, наприклад, пирога з цибулею та беконом або найсмачнішого хот-дога.99
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