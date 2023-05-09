За Лепса відповідатимуть: учасникам «музичного» скандалу у Львові вручили повістки

У Львові спалахнув «музичний» скандал, який почався з того, що журналіст Роман Гурський зробив зауваження групі хлопців, які гучно включили в автівці пісні Григорія Лепса, який неодноразово виступав у так званій «ДНР» та який підтримує путінську політиу.

Журналіст у соцмережах розповів про інцидент, який стався 7 травня біля пам'ятника Адаму Міцкевичу. Фото та відео він виклав на свою сторінку у Facebook.

Роман, увімкнувши на запис телефон, підійшов до «Рейндж Ровера» та запитав у пасажира, чи нормально їм слухати таку музику: «Той відразу ввімкнув „бика“, спробував вибити мені з рук телефон, збив з мене кашкет, а потім намагався вдарити в обличчя. Я ухилився, тому він просто мене „черкнув“. Це все виключно російською мовою, під матюки і погрози, звісно».

За словами журналіста, водій автівки поводився стримано, а пасажир продовжував діалог «на підвищених», запитуючи у автора відео, що було би, якби його музика «була в зоні політичних конфліктів».

«Тобто, для цього чоловіка призовного віку війна — це «політичний конфлікт». Я пішов до патрульної поліції, яка стояла неподалік, а коли повернувся з поліцейським, то ці чуваки встигли перепаркувати авто на сусіднє місце і пішки втекти вулицями Львова. За порадою патрульного, я написав заяву у поліції. Проте, як мені пояснили, це лише дрібне хуліганство і максимум — це адміністративна відповідальність. Тому прошу мені допомогти у пошуку цих «добродіїв», — додав журналіст.

Після звернення правоохоронці встановили дані водія — ним виявився 26-річний мешканець Донецької області. А його агресивний пасажир — 20-річний мешканець міста Одеси. Хлопців супроводили у Львівське районне управління поліції N°1, де молодий чоловік отримав від дільничного протокол за хуліганські дії.

«Їх перевірили на причетність до ворога. Після завершення усіх дій охоронцями правопорядку, водій, пасажир та їхні друзі отримали повістки від військових», — додали в патрульній поліції Львівської області.

Трохи пізніше одесит вибачився за свої дії. Українською. Відео у мережу виклав ресурс «Перша приватна мемарня».

В Україні навіть після початку широкомасштабної російської агресії періодично спалахують скандали, пов'язані із застосуванням державної мови у громадських місцях. Так, в Одесі відвідувачку вигнали з кафе за прохання обслуговувати українською

Фото зі сторінки Романа Гурського

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