Іспанія виграла в серії пенальті у Модрича та компанії фінал Ліги націй: відеоогляд матчу

У неділю, 18 червня, за підсумками фіналу на стадіоні «Де Кюйп» у Роттердамі визначився третій переможець в історії Ліги націй, яку раніше вигравали Португалія (2019-го) та Франція (2021-го). Тріумфатором турніру, в якому Україна не змогла піднятися до елітного дивізіону, стала Іспанія.

Ліга націй. Фінал

Хорватія — Іспанія — 0:0 (по пенальті — 4:5)

Якщо іспанцям для виходу у фінал вистачило 90 хвилин поєдинку з Італією (2:1), то хорвати билися з голландцями цілих 120 хвилин (4:2).

Два роки тому турнірні шляхи суперників перетиналися до 1/8 фіналу Євро-2020, і тоді піренейці вибили «клітчастих» із турніру, перемігши у додатковий час — 5:3. Вважали букмекери фаворитом команду Луїса де ла Фуенте і цього разу.

Втім, у першому таймі команда Златка Даліча мало в чому поступалася фіналісту минулої Ліги націй, і на перерву суперники пішли за рахунку 0:0. Обійшлася без голів й друга 45-хвилинка. А за нею — і овертайм. Доля чемпіонського титулу вирішувалася в серії післяматчевих пенальті, в якій Фортуна посміхнулася збірній Іспанії — 5:4 (голкіпер Сімон парирував два удари балканців).

До речі, окрім головного трофею, переможці Ліги націй отримають 10,5 млн євро призових від УЄФА (хорватам виплатять 9 млн).

Додамо, що третє місце за підсумками фіналу чотирьох посіли чемпіони Європи, суперники збірної України у відбірній групі Євро-2024 італійці, які перемогли у матчі за «бронзу» Нідерланди — 3:2 (Дімарко, 6, Фраттезі, 20, К'єза, 72 — Бергвейн, 68, Вейналдум, 89).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що збірна України здобула надважку перемогу на полі Північної Македонії у відбірному матчі Євро-2024.

Фото uefa.com

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