Зіпсований ювілей Куртуа та чудовий порятунок Шотландії в Осло: відеоогляди матчів відбору Євро-2024 17 червня

У суботу, 17 червня, в рамках відбірного циклу чемпіонату Європи, в якому збірна України напередодні перемогла в гостях команду Північної Македонії (3:2), відбулося 11 матчів у п'яти групах.

Кваліфікація Євро-2024. 3-й тур

Група А

Норвегія — Шотландія — 1:2 (Холанд, 61, з пенальті — Дайкс, 87, Маклін, 89).

Форвард Ерлінг Холанд, реалізувавши пенальті, довів кількість голів цього сезону за клуб та збірну до 54 — це найкращий показник серед усіх представників топ-5 європейських ліг. Щоправда, його гол не допоміг норвежцям набрати хоча б очко…

Кіпр — Грузія — 1:2 (Піттас, 38, з пенальті — Мікаутадзе, 31, Давіташвілі, 84).

Становище команд: 1. Шотландія — 9 очок (3 матчі); 2. Грузія — 4 (2); 3. Іспанія — 3 (2); 4. Норвегія — 1 (3); 5. Кіпр — 0 (2).

Група Е

Фарерські острови — Чехія — 0:3 (Крейчі, 15, Черни, 44, 75).

Албанія — Молдова — 2:0 (Асані, 52, Байрамі, 76).

Становище команд: 1. Чехія — 7 (3); 2. Польща — 3 (2); 3. Албанія — 3 (2); 4. Молдова — 2 (3); 5. Фарерські острови — 1 (2).

Група F

Бельгія — Австрія — 1:1 (Лукаку, 62 — Мангала, 22, у свої ворота).

Перед грою воротар Тібо Куртуа отримав пам'ятний приз за 100 матчів, зіграних у складі національної збірної. Ось тільки партнери підклали голкіперу свиню — Мангала в середині першого тайму зрізав м'яча у свої ворота, а господарі змогли лише зрівняти рахунок після перерви, у підсумку втративши важливі очки.

Азербайджан — Естонія — 1:1 (Кривоцюк, 62 — Саппінен, 27).

Становище команд: 1. Австрія — 7 (3); 2. Бельгія — 4 (2); 3. Швеція — 3 (2); 4 Естонія — 1 (2); 5. Азербайджан — 1 (3).

Група G

Литва — Болгарія — 1:1 (Гірдвайніс, 15 — М. Петков, 27). На 17-й хвилині вилучений Ласіцкас (Литва).

Чорногорія — Угорщина — 0:0.

Становище команд: 1. Сербія — 6 (2); 2. Угорщина — 4 (2); 3. Чорногорія — 4 (3); 4. Литва — 1 (2); 5. Болгарія — 1 (3).

Група J

Португалія — Боснія і Герцеговина — 3:0 (Бернарду Сілва, 44, Бруно Фернандеш, 77, 90+3).

Ісландія — Словаччина — 1:2 (Фіннбогасон, 41, з пенальті — Куцка, 27, Суслов, 70).

Люксембург — Ліхтенштейн — 2:0 (Сінані, 59, Ж. Родрігес, 89).

Становище команд: 1. Португалія — 9; 2. Словаччина — 7; 3. Люксембург — 4; 4. Боснія і Герцеговина — 3; 5. Ісландія — 3; 6. Ліхтенштейн — 0.

Наступний ігровий день у кваліфікації чемпіонату Європи відбудеться в понеділок, 19 червня, коли зіграють: група В — Франція — Греція, Ірландія — Гібралтар; група С — Україна — Мальта; Англія — Північна Македонія; група D — Туреччина — Уельс, Вірменія — Латвія; група Н — Словенія — Данія, Північна Ірландія — Казахстан; група І — Швейцарія — Румунія, Ізраїль — Андорра, білорусь — Косово.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Олександр Петраков помстився Уельсу за поразку у плейоф відбору на ЧС-2022.

Фото Twitter Belgian Red Devils

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