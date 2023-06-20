Трагедія на березі Черемоша: мешканець Прикарпаття зґвалтував та задушив 9-річну родичку (фото)

На жаль, в Україні непоодиноки випадки знущання з дітей. Так, нещодавно під Києвом чоловік поглумився з 4-річної дитини — гвалтівника затримано.

А у Івано-Франківській області нелюд згвалтував та вбив 9-річну дівчинку. Як повідомляють в обласній прокуратурі, тіло маленької мешканки селища Кути Косівського району правоохоронці знайшли ввечері 18 червня неподалік річки Черемош.

Фото прокуратури

За даними слідства, того дня дитина близько 15 години вийшла з дому до сестри, а слідом за нею попрямував 34-річний родич, який гостював у її батька.

Дорогою чоловік, користуючись тим, що дитина його добре знає та довіряє, запропонував скоротити шлях. Він заманив дівчинку у заліснену ділянку поблизу річки, а там змусив її роздягнутися, зґвалтував та задушив.

Підозрюваного затримано, наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Ексклюзивний матеріал «Друг сім'ї зґвалтував і заколов викруткою 8-річну дівчинку: винесено вирок нелюдові» читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото прокуратури

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