Йому було лише 36: на війні загинув близький друг Людмили Барбір

Телеведуча Людмила Барбір, яка залишається в Києві та продовжує працювати на телебаченні, поділилася трагічною новиною. На війні загинув близький друг її родини — офіцер, командир мото-піхотного взводу в Маґурі Олександр Ільченко з позивним «Дніпро».

«Під час запеклого бою отримав важкі поранення. Кілька днів лікарі боролися за його життя, а ми молилися, щоб вижив. 18.07.2023 Сані не стало… Він був єдиним сином у матері… І люблячим чоловіком для своєї дружини…», — повідомила Людмила.

Вона розповіла, що задовго до вторгнення Олександр посилено займався військовою підготовкою і з першого дня повномасштабної війни взяв до рук зброю та в складі ТРО захищав свій рідний Київ. Після звільнення Київщини добровільно записався до лав ЗСУ.

Людмила знайома з Олександром понад 15 років. Разом займалися татамі, дружили родинами. Телеведуча зізнається, що їй дуже важко усвідомити цю втрату, та просить підтримати маму та дружину захисника. В Олександра залишилося двоє дітей. Реквізити на сторінці Людмили в інстаграмі.

«Йому було 36. Розумний, дотепний, цілеспрямований, правдолюб, з чіткою громадянською позицією. Йому ніколи не було байдуже до проблем нашого суспільства, йому не було байдуже до майбутнього своєї країни. Любив футбол, але найбільше любив Айкідо. Був інструктором Асоціації Айкікай України, 2 дан Айкідо. Навчав і виховував спортивну молодь України. Був хорошою, світлою людиною. Близьким другом нашої сім'ї і частим гостем нашого дому», — написала Людмила Барбір.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що на війні загинув старший син чоловіка Валентини Хамайко Андрія Оністрата — Остап.

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