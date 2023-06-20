«За яку б справу не брався, віддавався сповна»: щемлива історія про героя з Миколаївщини

Україна провела в останню путь ще одного героя. У Баштанській територіальній громаді попрощалися із загиблим на війні захисником Сергієм Куриленком. Хороброму бійцю Збройних Сил України назавжди залишиться 23 роки…

«Народився Сергій у селі Добре. Допомагав мамі по господарству поратися, вмів і їсти приготувати, і в хаті прибрати, доглядав свого меншого братика. Вчився в школі, поважав дорослих, був опорою та підтримкою для рідних… А пізніше став справжнім чоловіком, який, не дивлячись на свій юний вік, без роздумів став на захист Батьківщини коли розпочалася повномасштабна війна. Ніс службу вірно, відважно. Був хоробрим бійцем, командиром гранатометного відділення десантно-штурмової роти, — повідомляє Баштанська районна державна адміністрація. — За особисту мужність і самовідданість, виявлені в захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі 13 січня 2023 року Сергій Андрійович Куриленко був нагороджений орденом «За мужність» III ступеня.

Друзі бійця згадують про нього тільки хороше — був позитивним, добрим, енергійним, щирим, життєрадісним, мав багато мрій та планів, любив життя… Ще бувши школярем мав вже свої дорослі погляди на життя. За яку б справу не брався, віддавався сповна. Веселий приязний характер Сергія сприяв тому, що з ним товаришували і хлопці, і дівчата, і старші, і менші".

Загинув молодий воїн 15 червня поблизу Кремінної, що на Луганщині внаслідок ворожого артилерійського обстрілу. Провести захисника України в останню дорогу разом з рідними, однокласниками, друзями, прийшло чимало вдячних жителів громади, які створили живий коридор пошани. Поховали героя з усіма військовими почестями на Добренському кладовищі.

«ФАКТИ» повідомляли, що одну з вулиць Києва перейменували на честь легендарного комбата Андрія Верхогляда, який загинув на війні з росією.

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