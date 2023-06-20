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Суспільство та люди

Одну з вулиць Києва перейменували на честь легендарного комбата, який загинув на війні з росією

14:52 20 червня 2023
Андрій Верхогляд

У Києві, де у травні цього року перейменували більше 20 вулиць та три станції метро, нові назви отримали ще дві вулиці, одна з яких носитиме ім`я Андрія Верхогляда — майора 72-ої бригади Чорних Запорожців, Народного героя України, який загинув рік тому.

Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, вулицею Андрія Верхогляда стала вулиця Драгомирова у Печерському районі столиці.

«Увічнили депутати на карті Києва і назву героїчного підрозділу Карпатська Січ. На честь цього підрозділу перейменували вулицю Гвардійську у Голосіївському районі столиці. Загалом у Києві вже перейменували 316 міських об’єктів», — зазначив він.

Андрій Вехогляд минулої весни був нагороджений орденом Богдана Хмельницького II ступеня. 2022 року. Він загинув рік тому, у червні 2022 року в бою з найманцями російської ПВК «Вагнер» на світлодарській дузі.

Фото «Народний герой»

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