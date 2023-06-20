Нічна атака дронів на Україну: Київ відбивався три години, є «прильоти» у Запоріжжі та Львові

У ніч проти вівторка, 20 червня, російські терористи завдали чергового масованого ракетно-авіаційного удару по Україні.

За даними Генштабу ЗСУ, попередньо, 28 «шахедів» з 30 запущених ворогом знищено. По Запоріжжю та його околицях окупантами було застосовано 7 ракет С-300 — інформація наразі уточнюється.

Пізніше у Повітряних Силах уточнили, що пуски баражуючих боєприпасів здійснювались з північного та південного напрямків — Брянська область та східне узбережжя Азовського моря.

«Загалом окупанти застосували 35 ударних дронів. 32 вдалось знищити протиповітряній обороні. 30 «шахедів» знищено силами та засобами Повітряних Сил, ще два — підрозділами Сухопутних військ. Протиповітряна оборона сьогодні працювала у більшості областей України, втім основний напрямок атаки іранських дронів — Київщина. Тут знищено понад два десятки «шахедів». Крім того, уночі російські окупанти завдали удару по Запоріжжю балістикою — ракетами «Іскандер-М"/С-300», — йдеться у повідомленні.

Більшість баражуючих боєприпасів була збита навколо Києва. Як зазначають у КМВА, це лише друга атака іранськими дронами по Києву з початку місяця і перша за останні 18 днів. Дрони заходили на столицю хвилями, курсами із різних напрямків. Повітряна тривога тривала понад три години. Силами і засобам ППО в повітряному просторі навколо Києва було виявлено і знищено приблизно два десятка ворожих цілей.

А по Запоріжжю та передмістю рашисти били ракетами С-300 — цілями були комунікації, майно та техніка сільськогосподарського та фермерського господарства, а також популярного місця відпочинку. Як зазначив секретар міськради Анатолій Куртєв, люди та житлові будинки не постраждали, всі комунальні системи в нормі.

Тим часом у Львові «прильот» зафіксовано по критичній інфраструктурі. Як повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицкий, люди не постраждали. Виникла пожежа, на місці працюють всі служби.

За даними Генштабу, протягом минулої доби ворог застосував 4 крилаті ракети «Калібр» та 4 іранські ударні БпЛА «Shahed-136/131». Усі 8 повітряних цілей було знищено. Також ворог завдав понад 45 авіаційних ударів, здійснив близько 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, постраждали мирні люди.

Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом минулої доби відбулось 45 бойових зіткнень.

На Лиманському напрямку ворог проводив наступальні дії у напрямках Ямполівки, Торського, Григорівки, Спірного та західніше Діброви Донецької області, успіху не мав.

На Бахмутському напрямку противник проводив безуспішні наступальні дії у напрямку Оріхово-Василівки Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник проводив безуспішні наступальні дії в районі Авдіївки.

На Мар’їнському напрямку протягом доби, що минула, наші захисники відбили усі атаки противника в районах Красногорівки, Мар’їнки та Побєди.

На Шахтарському напрямку ворог проводив наступальні дії у напрямку Новомихайлівки, успіху не мав.

Авіація Сил оборони за добу завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 3 пункти управління, 10 районів зосередження особового складу та військової техніки, 2 склади боєприпасів, 1 склад пально-мастильних матеріалів, 15 артилерійських підрозділів на вогневій позиції, 3 засоби протиповітряної оборони та ще 2 важливих об’єкти окупантів.

За офіційними даними, станом на ранок 20 червня втрати особового складу ворога перевищили 221 тисячу війсковослужбовців. За добу, що минула, українські бійці ліквідували 1010 рашистів та багато техніки противника.

Фото Генштабу

Нагадаємо, що напередодні Міноборони України офіційно підтвердило звільнення ЗСУ населенного пункту П`ятихатки.

Фото з мережі

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