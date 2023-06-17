Мобілізація в Україні: за які порушення можуть оштрафувати чи позбавити волі

Під час дії воєнного стану і загальної мобілізації військовозобов'язані мають з'являтися за повісткою у територіальний центр комлектації і соціальної підтримки військовослужбовців.

Яке покарання може бути застосоване за невиконання цієї вимоги законодавства, юристи роз'яснили 24 каналу.

Так, неявка за повісткою карається адміністративною чи навіть кримінальною відповідальністю. Зокрема, військовозобов'язаний може отримати штраф від 3 400 до 5 100 гривень.

Якщо ж представник ТЦК та СП вручив повістку, але військовозобов'язаний за викликом не з'явився, то до справи підключають Національну поліцію.

У такому випадку поліція може затримати військовозобов'язаного та доставити його у військкомат з метою розгляду справи.

Юристи наголошують, що адміністративне затримання передбачено Кодексом України про адміністративні правопорушення.

Окрім того, «ухилянтів» від мобілізації може чекати й кримінальна відповідальність.

Якщо військовозобов'язаний отримав повістку, але до ТЦК та СП не з'явився, то його дії можуть бути кваліфіковані як:

ухилення від військового обліку або навчальних (спеціальних) зборів (стаття 337 КК України) — штраф від трьохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на термін до одного року.

ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, на військову службу за призовом осіб з-поміж резервістів у особливий період (стаття 336 КК України) — карається позбавленням волі від 2 до 5 років.

Окрім того, за відсутність у військовозобов'язаного військового квитка або приписного свідоцтва може бути застосовано штраф у розмірі від 510 до 850 гривень. За повторне порушення адміністративна відповідальність буде ще більшою — від 850 до 1700 гривень.

Нагадаємо, раніше юристи роз'яснили нюанси надання відстрочки від мобілізації студентам.

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