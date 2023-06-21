Голос Меган Маркл додавався пізніше: стала відомою причина втрати принцем Гаррі та його дружиною 20 млн доларів

Велику частину доходів Сассекських, що втекли з Великобританії, складають багатомільйонні контракти з гігантами стрімінгових сервісів. І недавній розрив зі стрімінговою компанією Spotify, звичайно, завдав певного удару по їхньому гаманцю та репутації.

Але, як виявилося, справи набагато гірші! Spotify достроково розірвала договір із принцом Гаррі та Меган Маркл не через те, що подкаст набрид, а через те, що герцогиня виявилася нечистою на руку.

Про це пише Daily Mail.

Видання нагадує, що коли у пандемійний рік Меган і Гаррі переїхали до Каліфорнії, вони шукали будь-які способи заробітку, і саме тоді музичний гігант Spotify уклав з ними контракт на 20 мільйонів доларів на випуск подкастів для жінок під назвою «Архетипи».

На сьогодні у Меган Маркл вийшов лише один сезон подкастів із зірковими гостями, серед них тенісистка Серена Вільямс, співачка Мерайя Кері, актриса Мінді Калінг.

Однак ще одна гостя, журналістка Еллісон Ярроу, однозначно натякнула, що Меган не вшанувала її своєю присутністю, коли брали інтерв'ю для подкасту.

Еллісон Ярроу після запису шоу виклала фотографію зі студії, що належить Маркл і Гаррі, і подякувала продюсеру Фарру Сафарфі за професіоналізм в інтерв'юванні. Але ні словом не згадала Меган Маркл. Але це навряд чи було б можливим, якби дружина Гаррі була в студії!



Світові ЗМІ зробили висновок, що герцогиня, найімовірніше, з'являлася на студії виключно для того, щоб поговорити із зірковими гостями, а менш відомі запрошені дівчата й жінки спілкувалися лише з продюсером аудіо-шоу. Голос Меган замість інтерв'юера записувався окремо.

Сасекські, звісно, ніяк не коментували цей інцидент.

Угода на 20 мільйонів розірвана, Маркл і принц Гаррі не надто засмучені, але репутація зіпсована. Сасекські планують шукати інший майданчик, щоби продовжити випускати «Архетипи». До того ж, документальний серіал про принца, що втік, ще не закінчений, так що заробити на скандалах Меган ще встигне.

До того ж грошей на «кишенькові витрати» подружжю, певно, вистачить, адже статки Гаррі і Меган сумарно оцінюються не менше ніж у 120 млн доларів.

107

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram