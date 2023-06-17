Меган Маркл та принц Гаррі втратили 20 млн доларів: що сталося

Герцог і герцогиня Сассекські, які заявили, що більше не будуть давати інтерв'ю, писати книги та знімати кіно, опублікували спільну заяву зі стрімінговою компанією Spotify. Сторони ухвалили рішення достроково розірвати контракт, підписаний ними у 2020 році. Меган Маркл та принц Гаррі тоді зобов'язалися випустити серію подкастів, за що мали отримати 20 мільйонів доларів.

Сассекси намагаються переконати всіх у тому, що розрив контракту — це їхнє рішення. Проте американські та британські ЗМІ стверджують інше. Джерела в Spotify заявляють, що керівництво компанії залишилося вкрай незадоволеним співпрацею з Меган і Гаррі. За три роки їхня продюсерська фірма Archewell спромоглася випустити лише один подкаст. Він називався Archetypes.

Вела його особисто герцогиня Сассекська. З серпня минулого року вийшло лише 12 епізодів. Спочатку подкаст збирав величезну аудиторію. Слухачів приваблювала не лише особистість ведучої, а й гості, яких вона запрошувала. Серед них були знаменита тенісистка Серена Вільямс, співачка Мерайя Кері, Періс Хілтон. У грудні Archetypes навіть отримав премію People's Choice Award («Вибір народу») як найпопулярніший подкаст у США.

Проте невдовзі слухачам він набрид. Люди швидко втомилися, що Меган Маркл більше говорила сама, ніж давала висловитися своїм гостям. Це був подкаст імені Меган — про себе любу.

Дострокове розірвання контракту означає, що Сассекси не тільки не отримають повну суму, але ще швидше за все їм доведеться повернути ті гроші, які Spotify встигла заплатити. Так би мовити, як неустойка. ЗМІ впевнені, що сторони домовилися про це, оскільки судовий розгляд невигідний насамперед герцогу та герцогині.

Зазначається також, що ще один бізнес-проєкт Сассексів, які прагнуть збудувати в США власну медіаімперію, яка, як зізнавалася друзям Меган, має принести їм мінімум мільярд доларів, провалився.

Пресслужба Archewell із цим не згодна. Компанія заявила, що Меган продовжить створювати контент для подкаста на іншій платформі. Однак, що це за платформа, не повідомляється.

З усіх контрактів, які Сассекси підписали після свого переїзду до США, чинним залишається лише один — із Netflix. Ця стримінгова компанія заплатила Меган та Гаррі 103 мільйони доларів. Однак поки що результатом їхньої співпраці став лише документальний серіал, який вийшов у грудні 2022 року. Заявлялося, що він став найпопулярнішим документальним серіалом в історії телебачення, але керівництво Netflix залишилося незадоволеним рейтингом «Гаррі та Меган». У результаті сторони домовилися переглянути напрями співробітництва. Було заявлено, що Archewell зосередиться на продюсуванні контенту розважального.

Тим часом з'явилися чутки про проблеми між подружжям Сассексів, говорять навіть про розлучення. Не дивно, що Меган Маркл все частіше стали бачити одну в нічних клубах Лос-Анджелеса.

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