«Україна отримає те, що хоче»: Міноборони про майбутній саміт НАТО у Вільнюсі

На майбутньому саміті НАТО, який відбудеться у столиці Литви Вільнюсі 11−12 липня, Україна може отримати алгоритм вступу до Альянсу. Про це повідомив заступник міністра оборони Володимир Гаврилов.

За його словами, на саміті в липні країни НАТО «вийдуть на певний порядок нашого вступу, який буде зафіксований». Незважаючи на консенсусний механізм ухвалення рішень та право вето країн-членів Альянсу, Гаврилов переконаний, що проблем із ухваленням рішення щодо України не буде.

«Є всі ознаки того, що Україна отримає те, що хоче у певному форматі. Вже зараз на саміті у Вільнюсі Україна має чітко розуміти, що після війни, скажімо, протягом року-двох, після проведення певних процедурних речей ми будемо членами НАТО» , — сказав Гаврилов.

Президент Зеленський вважає, що Україна готова приєднатися до НАТО та розраховує на готовність Альянсу прийняти її. Водночас, країни-члени Альянсу мають різні погляди на членство України, особливо на тлі війни з росією. Наприклад, Німеччина стверджує, що «політика відчинених дверей» залишається актуальною, але Берлін не готовий говорити про членство України сьогодні.

Як зазначила постійний представник США в НАТО Джуліан Сміт, Альянс навряд чи запросить Україну приєднатися до НАТО під час війни. Водночас, країни-члени Альянсу шукають можливості продемонструвати свою довгострокову підтримку нашій країні.

Нардеп V, VI та VII скликань ВР, ексзаступник голови Радміну Автономної Республіки Крим Андрій Сенченко в коментарі «Телеграфу» сказав, що було б правильним, якби вся євроатлантична спільнота запевнила — Україна відразу після закінчення війни, без якихось проміжних процедур, стає членом Альянсу.

«Спроєктувати слід стратегію, достатню для того, щоб гарантувати свою безпеку в умовах, коли ми маємо неадекватного сусіда. У тому числі враховуючи, що, якщо у рф в результаті поразки почнуться процеси трансформації, вони точно не будуть безболісними. І токсичні бризки в процесі російського розвалу полетять у різні боки, зокрема в наш. Дуже важливо, щоб була чітка концепція достатніх для України збройних сил. З точки зору чисельності, підготовки, резервів, насичення необхідною кількістю сучасних озброєнь та боєприпасів. І навіть ширше — нам потрібна соціальна організація суспільства, для якого завдання побудови безпечного життя стало б певним культом. Причому стати не просто повноцінним членом НАТО, а й у певному вигляді — привілейованим. Такою є наша географія, історія, таке, можливо, наше призначення, — вважає експерт. — І ті країни Альянсу, які знаходяться в нашому тилу, будуть розраховувати насамперед саме на сили України — з точки зору гарантування безпеки, зокрема, об’єднаної Європи».

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