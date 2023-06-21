Постачав до росії українську титанову сировину для виробництва «Калібрів»: оголошено підозру олігарху з рф

СБУ повідомила про підозру російському бізнесмену, який постачав українську титанову сировину на російські заводи, що виробляють смертоносні ракети «Калібр».

«Служба безпеки зібрала доказову базу на підсанкційного олігарха з рф Михайла Шелкова, який причетний до схем прихованого постачання української титанової сировини до країни-агресора», — йдеться у повідомленні.

Для реалізації оборудок росіянин використовував підконтрольне йому ТОВ «Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат» у Дніпропетровській області.

Як встановило слідство, Шелков приховано став бенефіціарним власником української видобувної компанії ще до початку повномасштабного вторгнення рф.

Компанія входить до структури найбільших виробників озброєнь для окупаційних угруповань рф, які воюють проти України.

Після 24 лютого 2022 року Шелков хотів приховати своє відношення до промислових активів у нашій державі для уникнення санкцій. Для цього намагався передати формальне управління українським гірничим підприємством підконтрольній комерційній структурі у Дніпропетровській області.

Фактичне управління підприємством здійснював через російського монополіста з виробництва титану ПАТ «Корпорація ВСМПО-АВІСМА». Цю діяльність він проводив спільно з радником гендиректора цієї компанії.

Втім, співробітники Служби безпеки викрили оборудку, своєчасно її заблокували та ініціювали передачу 100% російського майна в дохід України.

У спецслужбі повідомили, що на початку лютого цього року Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат передано у державну власність України.

Рідкісні мінерали з родовищ української компанії є незамінними компонентами для виробництва високоякісного титану. Саме їх Шелков постачав до рф на замовлення підприємств російського воєнно-промислового комплексу. Серед них — виробники крилатих ракет «Калібр», бойових літаків МіГ-35 та СУ-35, а також гелікоптерів Ка-52.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Шелкову та його спільнику Федосеєву про підозру за ч. 3 ст. 110−2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України).

«Оскільки фігуранти перебувають на території росії, тривають комплексні заходи для притягнення їх до відповідальності за злочини проти нашої держави», — додали у спецслужбі.

Нагадаємо, Служба безпеки також зібрала доказову базу проти російського генерал-лейтенанта Андрія Рузинського, який у лютому 2022 року віддав наказ підпорядкованим підрозділам перейти державний кордон України для захоплення Харківської області.

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