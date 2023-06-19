Нічна атака окупантів: Повітряні сили знищили над Україною «Калібри» та «шахеди» ворога

Вночі, 19 червня, у південних та східних областях лунали сирени повітряної тривоги. У командуванні Повітряних сил ЗСУ заявляли про пуски ракет та дронів.



В Дніпропетровській області українські військові знищили чотири ворожі безпілотники. Про це повідомив у Telegram голова обласної ради Микола Лукашук.

«Вночі наші повітряні сили знищили чотири безпілотники над областю. Ймовірно, 3 «шахеди» та 1 «Орлан». Дякую нашим захисникам неба з ПвК «Схід», — йдеться у повідомленні.

Також сили ППО в Одеській області знищили 4 крилаті ракети «Калібр», якими окупанти атакували Україну з акваторії Чорного моря.

«Одещина: нічна ракетна атака з акваторії Чорного моря. Військові підтверджують: усі 4 „Калібри“ знищені. Дякуємо силам ППО!» — повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

«Уночі, 19 червня 2023 року, противник завдав удару на південному та східному напрямках чотирма крилатими ракетами „Калібр“ та чотирма ударними дронами іранського виробництва типу „Shahed“.

Пуски крилатих ракет здійснювались з підводного човна у Чорному морі, „шахедів“ — зі східного узбережжя Азовського моря. Усі вісім повітряних цілей знищено нашою протиповітряною обороною», — уточнили у Генштабі.

Крім того, вибухи були чутні в Запоріжжі, але, за повідомленнями місцевої влади, в обласному центрі вночі жодних подій не зафіксовано.

Як повідомляли «ФАКТИ», на фронті росіяни зосереджують основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, там майже цілодобово тривають важкі бої.

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