36.72 / 37.33 40.16 / 40.90
Київ: +27
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Клуб споживачів

До 1700 грн штрафу за непрацюючі склоочисники: в МВС нагадали, за що можуть покарати водія

16:45 21 червня 2023
авто

Водії, які експлуатують несправний автомобіль, наражають на небезпеку не лише самого себе, а й інших учасників дорожнього руху.

За порушення ПДР на дорогах загального користування таким водіям загрожує штраф, а іноді навіть позбавлення посвідчення водія, нагадує wheel-news.

За відсутність дзеркал заднього виду, непрацюючі склоочисники, звуковий сигнал, одометр чи спідометр — має бути покарання.

Також якщо машина не має бамперів та захисних пристроїв, бризковиків, медичної аптечки, вогнегасника, знака аварійної зупинки, водієві також випишуть штраф.

Заборонена їзда без ременів безпеки та підголівників.

Ці вимоги перелічені у п. 31 Правил дорожнього руху. За перелічені неполадки водій може отримати штраф від 340 грн, що закріплено в ч. 1 ст. 121 КУпАП, але якщо автомобіль використовується для транспортування пасажирів, то водія очікує подвоєний штраф у розмірі 680 грн.

Для тих водіїв, які мають такі самі порушення втретє, штрафи зростуть від 850 до 1700 грн. Крім того, в третьому випадку у водія можуть конфіскувати права на термін від 3-х до 6-ти місяців.

Також є такі порушення правил дорожнього руху, за які водія можуть арештувати.

51

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Молочний розчин

Огірки просто шаленіють від цього білого підживлення: підкорміть їх, і чекайте дуже скоро на величезний врожай (відео)

Один з останніх концертів Пугачової на батьківщині

«Спустилася з небес»: Алла Пугачова знайшла блискучий вихід, коли їй під ноги ледь не впав німецький журналіст

Королівська родина. Офіційний знімок після хрещення Арчі

Герцог і герцогиня Діорські: у Меган Маркл і принца Гаррі з’явилося нове прізвисько

Доброзичливий песик

Ракам — успіх у справах, Водоліям — вдалі плани, Терезам — романтичні знайомства: гороскоп на день Доброзичливого Собаки 21 червня

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту