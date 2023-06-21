До 1700 грн штрафу за непрацюючі склоочисники: в МВС нагадали, за що можуть покарати водія

Водії, які експлуатують несправний автомобіль, наражають на небезпеку не лише самого себе, а й інших учасників дорожнього руху.

За порушення ПДР на дорогах загального користування таким водіям загрожує штраф, а іноді навіть позбавлення посвідчення водія, нагадує wheel-news.

За відсутність дзеркал заднього виду, непрацюючі склоочисники, звуковий сигнал, одометр чи спідометр — має бути покарання.

Також якщо машина не має бамперів та захисних пристроїв, бризковиків, медичної аптечки, вогнегасника, знака аварійної зупинки, водієві також випишуть штраф.

Заборонена їзда без ременів безпеки та підголівників.

Ці вимоги перелічені у п. 31 Правил дорожнього руху. За перелічені неполадки водій може отримати штраф від 340 грн, що закріплено в ч. 1 ст. 121 КУпАП, але якщо автомобіль використовується для транспортування пасажирів, то водія очікує подвоєний штраф у розмірі 680 грн.

Для тих водіїв, які мають такі самі порушення втретє, штрафи зростуть від 850 до 1700 грн. Крім того, в третьому випадку у водія можуть конфіскувати права на термін від 3-х до 6-ти місяців.

Також є такі порушення правил дорожнього руху, за які водія можуть арештувати.

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