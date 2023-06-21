Українцям обіцяють допомогу від 600 тисяч гривень: хто може отримати

Агенція США з міжнародного розвитку (USAID) пропонує українським бізнесменам гранти, аби підтримати становлення і розвиток різних сфер діяльності під час війни. Йдеться про кошти в розмірі від 600 тис. грн до 1,2 млн грн.

Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки України.

Підприємці можуть витратити грантові кошти на розширення свого бізнесу, в тому числі на зовнішні ринки, чи на його переміщення в інший населений пункт, відновлення, підтримку та покращення можливостей.

На фінансування можуть розраховувати такі сектори:

інформаційні технології та інжиніринг;

виробництво (електронне обладнання та прилади, меблі, одяг та взуття, продукти харчування тощо);

послуги (автоматизація, консалтинг, освіта, комунікації тощо);

креативні індустрії (фільми, аудіовізуальні матеріали, мода та виробництво крафтової продукції).

Додатково участь у програмі відкрита для фізичних осіб-підприємців, приватників, ТОВ, АТ, які керують штатом до 250 працівників і мають річний оборот до 50 млн євро. Наявність вказаних умов будуть перевіряти представники USAID після подачі заявки.

Гранти для жінок-підприємців

USAID «Конкурентоспроможна економіка України» також продовжує набирати заявки від малих і середніх сімейних жіночих підприємств. Програма передбачає фінансову допомогу в розмірі від 10 тис. до 35 тис. доларів. Кошти повинні піти на масштабування бізнесу, оптимізацію процесів виробництва, відкриття нових філій, заходи з релокації, вихід на міжнародні ринки, пошуки інноваційних рішень тощо.

«У рамках грантової програми, спрямованої на підтримку актуальних потреб жінок-підприємниць та власників сімейного бізнесу, ми очікуємо надати близько 100 грантів, імплементація яких розпочнеться вже влітку 2023 року», — розповіла керівниця проекту Олеся Залуська.

Пріоритетом для USAID є компанії з виробництва косметичних, текстильних виробів, перероблення харчових продуктів, виготовлення меблів і речей для дому, IT-галузі.

Дедлайн подачі заявки — 24 липня поточного року. Але їх приймають поетапно, враховуючи значний попит та інтерес серед українців.

Нагадаємо також про грантову програму, яка діє в Україні для учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни та членів їх сімей — її запущено в межах державної програми єРобота. Подати заяву на грант можна особисто у відділенні АТ «Ощадбанк» або за допомогою засобів порталу «Дія».



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