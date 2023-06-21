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Події

Збій у метро Києва: не працює оплата QR-кодами

17:43 21 червня 2023
метро

В середу, 21 червня, в роботі Київського метрополітену знов стався збій. На станціях тимчасово не спрацьовує QR-код для оплати за проїзд.

Про це повідомили у КМДА.

«У метро тимчасово не працює сервіс оплати проїзду разовими паперовими QR-квитками та qr-кодами, згенерованими у застосунку «Київ Цифровий», — сказано у повідомленні.

Як зауважили в КМДА, фахівці намагаються якнайшвидше вирішити питання.

Зараз можна сплатити за проїзд транспортною картою, безконтактною банківською карткою, мобільним додатком ApplePay та Google Pay.

Нагадаємо, з 15 травня Київське метро зменшило інтервали між потягами. Час очікування в години пік у будні дні становить 3−4 хвилини, у міжпікові — 6−8 хвилин. Також було відкрило додаткові виходи на деяких станціях.

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