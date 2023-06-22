Киян попередили про шахрайство з повіркою лічильників: що важливо знати

В компанії «Київтеплоенерго», де раніше повідомляли про відновлення повірок лічильників централізованого опалення та гарячого водопостачання, застерегли мешканців столиці від дій шахраїв, які розміщують оголошення щодо надання таких послуг начебто від імені компанії або в інтересах теплопостачального підприємства.

КП «Київтеплоенерго» закликає клієнтів ретельно перевіряти сертифікати комерційних структур, які пропонують послуги з повірки приладів обліку.

«Згідно з Законом України „Про метрологію та метрологічну діяльність“, проводити повірку можуть виключно сертифіковані організації з переліку, оприлюдненому на сайті Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України за посиланням», — йдеться у повідомленні.

Кияни можуть самостійно обрати організацію для повірки лічильника або скористатись сайтом комунального концерну «Центр комунального сервісу». Після проведення повірки відповідні документи необхідно надати до ЦКС через канали обслуговування. Перелік за посиланням.

В компанії зазначили, що «Київтеплоенерго» не надає послуги з повірки індивідуальних приладів обліку самостійно чи через будь-які сторонні організації, не має договорів з жодною комерційною структурою цього спрямування та не делегує право здійснювати відповідні послуги від свого імені.

Нагадаємо, що повірці підлягають і лічильники газу. Фахівці стверджують, що повірка у побутових споживачів здійснюється за рахунок облгазу незалежно від того, хто є власником лічильника: чи то облгаз, чи то споживач.

Фото зі сторінки «Київтеплоенерго»

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