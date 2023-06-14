Відновлення повірки лічильників газу в Україні: експерти роз'яснили найважливіші для споживачів моменти

В Україні згідно з Постановою Кабінету Міністрів України № 440 від 7 квітня 2023 р. відновлено повірку індивідуальних приладів обліку комунальних послуг, які раніше можна було не повіряти протягом дії воєнного стану. Ухвалене рішення поширюється на усіх виконавців послуг, за винятком тимчасово окупованих територій.

Повірці підлягають, в тому числі, і лічильники газу. Періодична повірка (у тому числі демонтаж, транспортування монтаж, технічне обслуговування та пов'язаний з такою повіркою ремонт) лічильників газу побутових споживачів здійснюється за рахунок облгазу незалежно від того, хто є власником лічильника: чи то облгаз чи то споживач, пише ГазПравда.

Витрати облгазів, по’вязані із повіркою лічильників, закладено у тариф на послуги розподілу природного газу. Аби переконатись у цьому, достатньо ознайомитись зі структурою діючого тарифу облгазу, яка є окремим додатком до постанови НКРЕКП, що його затверджує.

Тобто побутові споживачі, що сплачують за доставку газу, водночас сплачують своєму облгазу і за повірку лічильників газу, не залежно від того, хто є власником таких засобів обліку.

Варто також зазначити, що періодична повірка лічильників газу — це зона відповідальності виключно облгазу. Саме на облгаз покладені зобов’язання щодо належного моніторингу термінів спливу міжповірочного інтервалу засобів обліку газу та відповідно ініціювання проведення їх періодичної повірки.

У разі пропущення терміну періодичної повірки лічильника газу з вини облгазу, об’єм спожитого природного газу по об’єкту побутового споживача за відповідний період визначається за фактичними даними лічильника газу, за яким пропущений термін повірки.

Тобто, якщо облгаз не звертався до побутового споживача з метою проведення періодичної повірки його лічильника, то жодних стягнень до абонента не застосовується.

Облгаз не пізніше ніж за місяць до настання строку проведення періодичної повірки засобу вимірювальної техніки або протягом трьох робочих днів з дня отримання відомостей про необхідність його ремонту інформує про це споживача шляхом надсилання повідомлення рекомендованим листом або в інший спосіб, що підтверджуватиме отримання його споживачем.

У разі неможливості споживача у зазначений строк забезпечити доступ представника облгазу до засобу вимірювальної техніки для проведення його періодичної повірки споживач не пізніше ніж за 10 календарних днів до настання такого строку інформує про це виконавця шляхом надсилання рекомендованого листа з повідомленням про вручення або в інший спосіб, що підтверджуватиме отримання виконавцем відповідної інформації.

Інший строк доступу до засобу вимірювальної техніки споживач та виконавець узгоджують, зокрема шляхом обміну листами.

Діючим законодавством визначено, що побутовий споживач зобов’язаний забезпечити доступ представникам облгазу після пред’явлення ними службових посвідчень для проведення робіт з демонтажу лічильника на повірку (або його повірки на місці встановлення).

У разі відмови в доступі до об’єкта побутового споживача представнику облгазу для зняття лічильника газу на періодичну повірку (або його повірки на місці встановлення) споживачу змінюється режим нарахування об’ємів природного газу.

Така відмова повинна бути оформлена відповідним Актом, який засвідчується обома сторонами (представником облгазу та споживачем).

З дати складання такого Акту для розрахунку за спожитий природний газ покази лічильника братися до уваги не будуть.

Усі нарахування будуть здійснюватися по граничним об’ємам споживання природного газу населенням, які визначені у додатку 19 до Кодексу газорозподільних систем.

На період зняття лічильника газу для проведення періодичної повірки облгаз встановлює лічильники газу з власного обмінного фонду.

У разі, якщо на період зняття лічильника на періодичну повірку неможливо встановити інший, розрахунки зі споживачем здійснюються залежно від середньомісячного (середньодобового) обсягу споживання природного газу за аналогічний період (опалювальний або міжопалювальний) попереднього року або фактичний період споживання (опалювальний або міжопалювальний), якщо він становить менше шести місяців.

Під час здійснення перевірки лічильника газу їх власники мають право здійснювати фото- та відеозйомку даного процесу, що має підтвердити факт цілісності засобу обліку без ознак зовнішнього втручання в його дію.

Зняття лічильника газу на періодичну повірку (або його повірку на місці встановлення) здійснюється виключно у присутності споживача.

Як писали «ФАКТИ», до ухвалення постанови Кабміну про відновлення повірки індивідуальних лічильників в Україні діяла постанова про відтермінування повірки на період дії воєнного стану.

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