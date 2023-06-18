Маскувалися під ботів під час блекаутів: жертвами кібершахраїв стали тисячі українців

В Україні, де останнім часом активізувались шахраї, зловмисники створювали фішингових ботів у месенджері «Telegram». Зібравши необхідні дані користувачів, фігуранти здійснювали несанкціонований вхід до акаунтів потерпілих. Надалі зі «зламаних» акаунтів вони робили автоматичну розсилку шахрайської реклами для привласнення грошей громадян. Про це йдеться у повідомленні Кіберполіції України.

«Протиправну діяльність організованої групи викрили співробітники Департаменту кіберполіції спільно зі слідчими Печерського управління поліції. Організували схему п’ятеро чоловіків, мешканці Одещини, Київщини та житель рф. Правопорушники під час блекаутів створювали ботів у месенджері „Telegram“, яких видавали за офіційні чат-боти компанії ДТЕК. За допомогою фішингових ботів зловмисники дізнавалися авторизаційні дані для входу до акаунтів „Telegram“ (номер телефону і код-підтвердження для входу). Надалі зі скомпрометованих акаунтів чоловіки в автоматичному режимі розсилали рекламу шахрайських каналів, на яких пропонували псевдоінвестиції у різні проєкти», — йдеться у повідомленні.

До протиправної діяльності фігуранти також залучили близько 50 осіб, так званих «дропів», які виконували функцію обготівкування грошей, отриманих як інвестиції.

«За попередніми даними, зловмисники здійснили несанкціоноване втручання до понад 15 тисяч акаунтів, а від шахрайства під виглядом інвестування грошей — постраждали близько 3 тисяч людей. Правоохоронці встановлюють потерпілих та суму завданих збитків. В оселях правопорушників, за силової підтримки працівників підрозділу „ТОР“ Департаменту патрульної поліції, правоохоронці провели обшуки. Вилучено мобільні телефони, комп’ютерну техніку, банківські картки та SIM-картки», — повідомили в Кіберполіції.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 209 (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом), ч. 4 ст. 190 (Шахрайство), ч. 5 ст. 361 (Несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж), ч. 2 ст. 361−1 (Створення з метою протиправного використання, розповсюдження або збуту шкідливих програмних чи технічних засобів, а також їх розповсюдження або збут) Кримінального кодексу України. Зловмисникам може загрожувати від десяти до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Як писали «ФАКТИ», раніше у Координаційному центрі з надання безоплатної правової допомоги надали громадянам поради щодо того, як діяти, якщо з банківської картки несанкціоновано списали кошти. Людей у черговий раз попередили, що не можна передавати невідомим, ким би вони не представлялися, анкетні дані, адресу, номер банківської карти, термін її дії, CVV2-код, а також паролі, що надходять в SMS- повідомленні.

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