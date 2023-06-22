Росія мала засоби, мотив і можливість зруйнувати греблю Каховської ГЕС, такий висновок зроблено згідно з ексклюзивними фотографіями з безпілотника та інформацією, отриманою агентством Associated Press.

Двоє чиновників заявили, що російські військові були дислоковані у важливій зоні всередині Каховської дамби, де і стався вибух, що зруйнував її. На знімках, зроблених зверху та переданих AP, також видно автомобіль, навантажений вибухівкою, на дамбі. Невідомо, чи вибухнув автомобіль, але фотографії свідчать про намір росіян замінувати дамбу, і що вони мали доступ і контроль для цього.

Руйнування дамби призвело до смертоносних повеней, поставило під загрозу врожай у світовій житниці, поставило під загрозу постачання питної води для тисяч людей та спричинило екологічну катастрофу. Українське командування заявляє, що це також зруйнувало деякі з їхніх планів взяти російські позиції під час контрнаступу.

Видання пише, що росія виграла від того, що після вибуху сталася масштабна повінь, хоча окуповані рф території також постраждали від повені.

У дні, що передували руйнуванню дамби 6 червня, відеозаписи з українських військових безпілотників показали, що десятки російських солдатів, розбивши табір на березі Дніпра, розслаблено ходили біля дамби без прикриття, що свідчить про їхню впевненість у тому, що вони контролюють цю територію та особливо дамбу, яка є стратегічно важливою. На фотографіях з безпілотника, отриманих AP і датованих 28 травня, видно автомобіль, припаркований на дамбі, дах якого був акуратно розрізаний, щоб показати величезні бочки, одна з яких, схоже, була прикріплена до кришки міною, а кабель тягнувся в бік утримуваного росіянами берега річки.

Не ясно, чи спрацювала бомба в автомобілі. На супутниковому знімку від 16 червня видно нечіткий об'єкт на дамбі, який може бути автомобілем, але знімок був зроблений з такої відстані і з такою роздільною здатністю, що неможливо зрозуміти напевно.

Інститут вивчення війни, американський аналітичний центр, який відстежує дії росії в Україні від початку війни, оцінив, що «баланс доказів, міркувань і риторики свідчить про те, що росіяни навмисно пошкодили дамбу». Вибух о 2:54 ночі за місцевим часом був зареєстрований норвезькими сейсмічними моніторами на рівні майже 2 балів. Для порівняння: катастрофічний вибух у порту Бейрута, який забрав життя десятків людей і спричинив значні руйнування, був зареєстрований на рівні 3,3 бала за сейсмічною шкалою. Тоді було використано щонайменше 500 тонн вибухівки.

«Це означає, що це був значний вибух», — сказала Анне Стрьоммен Ліке, генеральна директорка Норвезького агентства з моніторингу землетрусів NORSAR.

Раніше повідомлялося, що у Херсоні під артобстріл потрапили рятувальники, які ліквідували наслідки підриву Каховської ГЕС.

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