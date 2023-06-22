Вбивство 9-річної Вероніки на Косівщині: за два місяці до трагедії підозрюваний порізав ножем жінку у каплиці

У справі про жорстоке вбивство 9-річної Вероніки з Прикарпаття з'явилися нові подробиці. Виявляється, що вбивця лише пів року тому вийшов із місць позбавлення волі, а ще раніше був засуджений за зґвалтування. Крім того, за останні шість місяців в поліції було щонайменше три заяви від жінок, які стверджують, що чоловік, підозрюваний у зґвалтуванні та вбивстві дитини, переслідував їх. Щобільше, одна кримінальна справа щодо нього розглядається і зараз.

— Була одна жертва — це дружина військового, який зараз захищає нашу країну на Донеччині, — розповіла в ефірі ток-шоу «Говорить Великий Львів» громадянська активістка з Косова Юлія Таринська. — Жінка йшла до каплиці, щоб поставити свічку за свого чоловіка. А він ішов за нею, переслідував. Коли жінка зайшла до каплиці, він за нею. Швидше за все, хотів зґвалтувати, бо сказав своїй жертві: «Давай швидко!» А потім кілька разів ударив її чимось гострим. Дружина військового ледве вирвалася.

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею «Легкі тілесні ушкодження». Казали, мовляв, кістку ж не зачепив, у серце не влучив. А там один з ударів був біля ключиці.

Нам відомо ще про кілька випадків, коли він стежив за жінками, дівчатами. Бігав за ними, щось кричав. Дехто писав заяви, але одна з них потім заяву забрала.

За словами Юлії Таринської, вбивця 9-річної Вероніки — це її рідний дядько. Того дня, коли сталася трагедія, батько дівчинки випивав зі своїм братом.

— Вони пили години чотири, — розповідає активістка. — А потім дівчинка попросилася сходити в гості. Брат батька зголосився провести дитину, сказав, що знає коротку дорогу.

Після розлучення батьків дівчинка жила з татом

Вероніка того дня так і не повернулася додому. Батько разом з односельцями спочатку шукав доньку самостійно. У групі тих, хто допомагав шукати дівчинку, був і її вбивця. Коли до ночі дитину так і не знайшли, викликали поліцію.

Тіло дівчинки було виявлено наступного дня на березі річки Черемош. Школярка була без одягу. Експерти одразу ж сказали, що дитину зґвалтували.

Вбивцю вирахували завдяки відео з камери спостереження. Було зафіксовано момент, коли зловмисник на велосипеді супроводжував свою племінницю у напрямку до чагарників.

Юлія Таринська також розповіла про сім'ю, в якій жила та виховувалась Вероніка:

— Дівчинка жила з батьком. Батьки Вероніки були розлучені. Якось вони вирішили, що у мами своє життя. В неї вже був інший чоловік. Вона чекає на дитину від другого шлюбу. Тож доньку виховував тато. Хоча з моргу Вероніку забирала мати. До речі, вбили дитину у День батька. А ховали Вероніку у день народження мами. Але якби поліція вчасно вжила заходів, то цієї трагедії не було б.

Підозрюваний у вбивстві 9-річної Вероніки, попри свій солідний «послужний список», останнім часом часто виходив сухим із води. Місцеві жителі вважають, що причина — у його впливових за місцевими мірками родичах.

— У нього в Чернівцях родич — якийсь високопоставлений священник, а двоюрідний брат працює у поліції в Івано-Франківську, — повідомив «ФАКТАМ» мешканець Косова Костянтин. — Був ще один випадок, коли він у Рожнові збив на машині маленького хлопчика, і його за це ніяк не покарали.

Підозрюваний на суді про обрання йому запобіжного заходу не став відпиратися і зізнався, що він дійсно зґвалтував і вбив свою маленьку племінницю. Його заарештували на 60 діб без права виходу під заставу.

Підозрюваного у вбивстві та зґвалтуванні дитини заарештували на 60 діб без права виходу під заставу

Як стало відомо «ФАКТАМ», після цієї трагедії керівництво поліції Косівського району було усунуто від виконання своїх обов'язків.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, як друг батька зґвалтував і вбив 7-річну Машу Борисову.

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